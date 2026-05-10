和平曙光 俄烏將停火3天換俘

俄國總統普廷在閱兵式上發表演說，讚揚俄軍在目標正義的烏俄戰爭中勇往直前。（路透）

美國總統川普八日宣布，俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基已同意他「直接」提出的停火三天與交換戰俘的要求，並稱結束敵對行動可能是已打了四年多的烏俄戰爭的「結束之始」。俄烏同日證實，已在美國斡旋下同意從九日到十一日停火以及大規模換俘。

川普表示，他「直接」要求俄烏兩國總統停火，兩人都欣然同意，停火協議包括暫停所有軍事戰鬥以及雙方交換一千名戰俘。川普還說，結束烏俄戰爭的談判仍在繼續，「我們每天都更接近（終戰）目標」。

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澤倫斯基證實在美國斡旋下達成停火三天的協議、期盼華府能監督莫斯科恪守協議。克里姆林宮表示，目前沒有延長停火的計劃。

閱兵安保嚴密 網路也切斷

九日是俄羅斯紀念在二戰時戰勝納粹德國的「勝利日」，由於近期烏克蘭發動了一系列長程無人機攻擊，克里姆林宮加強了安保措施。閱兵前，莫斯科的安保非常嚴密，街道空無一人，行動網路也遭到切斷。今年閱兵式規模大幅縮小，近廿年來首次沒有展示任何軍事裝備，出席的外國政要也寥寥無幾。

閱兵縮水 未展示軍備 首見北韓軍隊

普廷九日在勝利日閱兵儀式上，對俄羅斯軍隊及來自北韓的士兵發表演說。普廷表示，俄國士兵正在對抗獲得整個北約組織提供武器與支持的烏軍。「儘管如此，我們的英雄依然勇往直前，我堅信我們的目標是正義的。」

這是北韓軍隊首度參與紅場閱兵，顯示兩國自簽署「全面戰略夥伴關係條約」後，軍事合作關係持續升溫。據信，平壤曾派遣約一萬五千名部隊至俄羅斯，支援俄軍在烏克蘭作戰。

閱兵後，普廷在克里姆林宮會見了斯洛伐克總理費佐，費佐是出席規模勝利日慶祝活動的唯一一位歐盟領袖，但他沒有參加紅場閱兵。斯洛伐克是歐盟中對俄國最友好的國家。

今年紅場閱兵首度見到北韓士兵參加，他們身著制服，攜帶北韓國旗與勝利日紀念標語，於紅場整齊列隊行進。（法新社）

俄羅斯九日在莫斯科紅場舉行紀念「勝利日」閱兵，由於烏克蘭近來頻發動長程無人機攻擊，因此莫斯科安保異常嚴密，隨處可見士兵以機槍對空警戒。（路透）

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