卡達重啟斡旋 伊朗回覆倒數

伊朗石油出口命脈哈格島西岸外海8日出現大面積油污，覆蓋範圍超過52平方公里，目前尚無法確認是由於美軍打擊還是設備故障所致。（法新社）

德黑蘭仍在考慮如何回應

美國與伊朗九日似乎仍未找到終結戰爭的途徑，雙方八日在脆弱的停火協議下於波斯灣持續交火，雖然九日情勢已經緩和，但伊朗仍警告可能爆發零星衝突。目前華府正等待德黑蘭對美方終戰提案的回應。美國總統川普與國務卿盧比歐八日都表示，美方預計當天就會收到回覆，但伊朗外交部發言人指出，德黑蘭仍在考慮如何回應。

美國副總統范斯八日上午在華府會晤關鍵調停人卡達首相兼外長穆罕默德。據透露，卡達首相此行低調，與范斯會面後隨即離開。據卡達外交部會後聲明，首相敦促各方應積極回應調停努力，達成實現區域持久和平的全面協議。

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目前，白宮正等待德黑蘭對僅一頁的「諒解備忘錄」做出回覆。該文件旨在正式結束敵對行動，並建立後續針對伊朗核計畫的談判架構。川普八日被記者問到是否收到伊朗回應時，回答「據說我今天會收到一封信，我們拭目以待」。記者追問是否認為伊朗刻意拖延，川普回答「我們很快就會知道」。

美伊至少有三個溝通管道

美國Axios新聞網站引述消息人士報導，自戰爭爆發以來，巴基斯坦一直擔任美伊間的官方調停者，但卡達在幕後的運作被白宮視為更有效的溝通橋樑。卡達目前是美伊間至少三個「秘密管道」之一。卡達官員正直接與伊朗革命衛隊具決策權的高階將領聯繫，並在前往華府前，已與巴基斯坦方面進行協調。

消息人士說，卡達一度因遭伊朗攻擊而拒絕繼續調停，但在川普親自施壓後，卡達才同意重啟這項外交任務。

美軍累計攔阻四艘伊船隻

美軍中央司令部八日表示，一架美軍F/A-18戰機當天對兩艘試圖突破對伊朗港口封鎖的伊朗籍油輪開火，精準擊中船隻煙囪迫使其調頭。總計自四月十三日美國宣布封鎖伊朗港口以來，已強制攔阻四艘伊朗船隻。

伊朗外交部八日強烈譴責美軍在荷姆茲海峽的「侵略行動」，指控違反停火協議。德黑蘭當局表示，美軍除攻擊兩艘伊朗油輪外，還於七日晚間至八日凌晨期間，對海峽沿岸多處地點發動空襲，導致附近海域一艘貨船遭擊中並起火，造成船員十傷，五失蹤。美軍中央司令部強調，這是針對伊朗七日襲擊美軍三艘驅逐艦的自衛性還擊。

哈格島外海大面積漏油

最新衛星影像顯示，伊朗石油出口命脈哈格島西岸外海出現大面積油污，覆蓋範圍超過五十二平方公里。目前尚無法確認是由於美軍打擊還是設備故障所致。

與此同時，針對華盛頓郵報披露中央情報局的情報分析指出，伊朗有能力承受美國封鎖長達四個月，經濟才會面臨嚴重壓力。一位不具名美國高階情報官員對路透否認相關說法，稱外界對中情局分析內容的描述「並不正確」。

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