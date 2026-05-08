「漢他」郵輪將抵西班牙 接觸者匡列77人

撤離「洪迪亞斯號」漢他病毒感染患者的醫療專機，6日降落在荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場。（法新社）

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」，六日已從維德角外海啟程，預計三日內抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島。世界衛生組織（WHO）與各國持續追蹤接觸者，目前已匡列七十七人。

船上約有一五〇名乘客與船員。西班牙衛生部長賈西亞表示，郵輪抵達後，健康的外籍旅客將遣送回國，西班牙籍旅客則送往馬德里軍醫院隔離。

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世衛六日表示，確診與疑似病例已增至八起，包括一名在瑞士治療的男子。首名發病的七十歲荷蘭籍男子，於四月六日出現發燒等症狀，十一日因呼吸窘迫在船上死亡。世衛專家勒甘德指出，病毒潛伏期為一到六週，但通常為二到三週，因此該病例「幾乎可以確定」是在登船前，於阿根廷、烏拉圭或智利旅遊期間，接觸到囓齒動物而感染。該男的六十九歲妻子，在陪同遺體於聖赫勒拿島上岸後，也出現症狀，並於飛往南非約翰尼斯堡後死亡。第三起死亡病例為一名德國籍女遊客，五月二日在船上喪生。

提早下船 未證實有台灣遊客

此外，傳出有數十名乘客在首起死亡病例後，於聖赫勒拿島提早下船返國，卻未被追蹤。郵輪公司表示這批乘客為廿九人，分屬至少十二國；荷蘭外交部指約四十人。另有媒體引述船上乘客說法，指有廿三人於四月廿一日下船，其中包括台灣人，但尚未證實。我國疾管署長羅一鈞表示，初估誤傳可能性較高，正持續查證中。郵輪公司公布的乘客名單則無台灣人，但有兩人國籍不詳。

新加坡有兩名居民曾搭乘該郵輪，返國後正在隔離，其中一人出現流鼻水症狀。這兩名男子曾與病逝的荷蘭女患者搭同班機。荷蘭媒體也報導，該班機一名空服員出現疑似症狀，已住院隔離，症狀輕微。

洪迪亞斯號這趟行程啟航地阿根廷，正調查感染旅客登船前的行程。該國自去年六月以來共有一〇一起漢他病毒感染案例，是前一年的兩倍。不過，當地學者表示，阿根廷每年都有病例，病例增加「並無任何不尋常」，不代表爆發疫情，而是零星病例。

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