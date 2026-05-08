高市無派閥 麻生成立「國力研究會」相挺

日本首相高市早苗（左）沒有派閥支撐，自民黨大老麻生太郎（右）出面成立「國力研究會」，召集自民黨籍議員為高市應援。（路透檔案照）

日本首相高市早苗上任逾半年，即使內閣支持率仍高居七成以上，但由於她並未加入派閥，被視為黨內基礎薄弱，接下來她將推動修憲、強化防衛等日本大改造工程，勢必面臨嚴峻反撲。但就在此時，由政壇大老麻生太郎領軍的應援團，將在本月下旬成立「國力研究會」，發起成員包括前安倍派大將、幹事長代行萩生田光一，以及去年自民黨總裁選舉時的競爭對手—外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、黨政調會長小林鷹之等人。

產經新聞報導，國力研究會（JiB）為自民黨內支持高市的議員團體，以副總裁麻生太郎為中心成立。多名黨內相關人士透露，目前正向黨籍國會議員發出入會呼籲。

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高市並未參與黨內派閥，但有一批死忠的議員同志相挺，尤其是她出身「松下政經塾」的背景，建立一條牢固的學長學弟人脈。二〇二三年十一月為準備競選自民黨總裁，高市成立一個以自民黨國會議員為主的學習小組「日本的力量研究會」，發起人之一眾議員山田宏為松下政經塾的二期生，黃川田仁志則為廿七期生。

該研究會的討論成果於二〇二四年八月集結成書，書名為「國力研究：讓日本列島更強韌、更富饒」，羅列高市上任後的施政願景。報導指出，國力研究會的名稱就是來自於這本書，而英文縮寫「JiB」，則是高市在總裁選舉中提出的口號「JAPAN IS BACK」。

國力研究會預定本月廿一日，也就是高市擔任首相滿七個月的日子，召開首次會議，並邀請美國駐日大使葛拉斯擔任講師，但高市本人不會參加。

儘管高市在今年初的眾議院改選中贏得史上最大勝利，扭轉了眾院朝小野大的劣勢，但仍無法改變自民黨在參議院並未過半的現況，內閣即使獲得極高的民意支持，但在推動爭議性較高的議題，例如修憲、財稅改革、經濟安保，以及對中政策等，仍必須面對來自在野黨、左派媒體、親中勢力，甚至是黨內反撲的挑戰。

接續安倍 再創長期政權

麻生太郎是麻生派龍頭，過去在他的力挺下，前首相安倍晉三得以長期執政，高市去年可以選上自民黨總裁，麻生的助力不可或缺。麻生這次出面邀請黨籍議員成立國力研究會，被解讀將成為高市接下來推動多項重大改革的防護牆，尤其三名發起人還是去年總裁選舉的對手，代表麻生有意力挺高市，再創另一個長期政權。

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