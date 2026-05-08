中國前後任防長涉貪 一審判死緩

中國前國防部長魏鳳和（見圖中）、李尚福兩人，因涉及嚴重貪腐案件，7日經軍事法院一審宣判，皆被判處死刑，緩刑2年。兩人在緩刑執行期滿、依法減為無期徒刑後，將面臨終身監禁，且不得減刑與假釋。（美聯社檔案照）

魏鳳和、李尚福沒收個人全部財產

中國官方媒體報導，前國防部長魏鳳和、李尚福兩人，因涉及嚴重貪腐案件，七日經軍事法院一審宣判，皆被判處死刑，緩刑兩年。兩人在緩刑執行期滿、依法減為無期徒刑後，將面臨終身監禁，且不得減刑與假釋。

兩任中國防長雙雙遭重判入獄，震驚國際社會，凸顯中國國家主席習近平近年來以肅貪為名，對黨政軍高層進行大清洗，而由於魏、李兩人與火箭軍關係密切，被視為對這支戰略武力的全面整肅，引發全球媒體對北京政局穩定性與解放軍戰力評估的熱烈討論。

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期滿改無期刑 終身監禁 不得減刑假釋

據報導，軍事法院認定，前中央軍事委員會委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和犯下受賄罪，判處死刑，緩刑兩年，並剝奪政治權利終身，同時沒收個人全部財產。同日，軍事法院也認定另一名前中央軍委委員、前國務委員兼國防部長李尚福犯下受賄罪與行賄罪，數罪併罰，決定執行死刑，緩刑兩年，剝奪政治權利終身，並沒收全部財產。

「死緩」為中國特有的刑罰執行制度，在死緩的緩刑期間，受刑人仍被收押監禁。若受刑人若無故意犯罪行為，依法可減為無期徒刑。然而，魏、李兩人的判決均特別強調「終身監禁，不得減刑、假釋」，意味在獄中度過餘生。

一九五四年出生的魏鳳和長期在飛彈部隊服役，後來成為火箭軍首任司令員，掌握中國戰略核武與飛彈威懾力量的核心。他在二〇一八年三月升任國務委員兼國防部長，曾在國際場合揚言，若有人膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊必將「不惜一戰、打到底」。

魏鳳和在二三年三月卸任防長後，便從公眾視野中消失，後經官方證實其因涉嫌嚴重違紀違法而接受調查，最終被開除黨籍與軍籍。

接替魏鳳和擔任防長的李尚福出生於一九五八年，是典型的「軍工系」技術官僚，長期在航太領域工作，曾任西昌衛星發射中心主任，隨後轉入解放軍總裝備部。二〇一七年至二二年間，擔任中央軍委裝備發展部部長，負責軍隊武器採購與研發計畫。

二〇一八年李尚福因主導向俄羅斯採購蘇愷-35戰機與S-400防空飛彈系統，成為史上首位遭美國制裁的解放軍上將。二三年三月接任防長，八月底便銷聲匿跡。同年十月，官方正式免去其國務委員及防長職務，成為中共建政以來任期最短的國防部長。

中國前國防部長魏鳳和、李尚福（見圖）兩人，因涉及嚴重貪腐案件，7日經軍事法院一審宣判，皆被判處死刑，緩刑2年。兩人在緩刑執行期滿、依法減為無期徒刑後，將面臨終身監禁，且不得減刑與假釋。（路透檔案照）

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