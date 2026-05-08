美伊有望達協議 結束戰爭

美國總統川普樂觀預期，可能在一週內與伊朗達成協議，戰爭將迅速落幕，但他仍警告，若德黑蘭不接受美方條件，可能會再度採取軍事行動。（美聯社）

川普樂觀一週內達成協議

消息人士與官員指出，美國與伊朗可望在近日就一項結束戰爭與重啟荷姆茲海峽的草案架構達成協議；伊朗官方表示，將會對此做出回應。美國總統川普樂觀預期，雙方很可能在一週內達成協議，戰爭將迅速落幕，但他也警告，若德黑蘭不接受協議，可能會再度採取軍事行動。

川普六日在橢圓形辦公室告訴記者，伊朗想達成協議，雙方過去廿四小時談得很好，「很有可能我們將達成協議…很快就會結束」。川普還說，美國會拿到伊朗的濃縮鈾。美國新聞網站Axios報導，白宮希望美伊外交能在川普下週出訪中國前有所突破，屆時若未達成協議，川普可能會再度考慮對伊朗採取軍事行動。川普六日在社群平台發文說，伊朗要是不同意協議，美國將開始轟炸，而且「規模與強度將遠超過以往」。

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美擬解除制裁 伊暫停鈾濃縮

Axios等美國媒體報導，這份由川普特使魏科夫與川普女婿庫希納，以及數名伊朗官員直接與間接協商後擬定的十四點諒解備忘錄（MOU），將結束戰爭與為更詳盡的核談判設定架構，內容包括伊朗承諾停止核濃縮、美國同意解除對伊朗的制裁，並解凍數十億美元伊朗資金，以及美伊雙方解除對荷姆茲海峽航行的限制。

華爾街日報援引伊朗官員報導，談判代表正討論的構想之一，是先暫停鈾濃縮十二年到十五年，之後允許伊朗將鈾濃縮濃度限制 在三﹒六七％。目前德黑蘭已囤積濃度六十％的濃縮鈾，而武器級鈾一般的定義是濃縮度達九十％。

路透報導，這份備忘錄初步不會要求任一方立即讓步，也未納入美方過去多次提出、但遭伊朗拒絕的部分關鍵要求，例如限制伊朗飛彈計畫，或停止支持中東代理武裝團體。

此外，消息人士透露，協議內容雖提及可能限制伊朗未來的鈾濃縮活動，但未觸及德黑蘭目前已囤積、超過四百公斤近武器級的濃縮鈾庫存。但川普在接受公共電視網訪問時表示，潛在協議條件還包括伊朗向美方運送境內濃縮鈾庫存，並承諾不運作其地下設施。

預計伊朗24到48小時內做出回應

美國官員表示，預計伊朗會在未來廿四到四十八小時內做出回應。伊朗外交部六日表示正在評估，但尚未向居中斡旋的巴基斯坦傳話。不過，伊朗國會外交國安委員會發言人雷札伊聲稱，該備忘錄不過是美國的願望清單，而非現實。伊朗國會議長卡利巴夫也透過社群平台發文，嘲諷美伊將達成協議的報導。

除了部分美國官員質疑美伊真能達成協議，路透指出，這個以短期備忘錄而非全面和平協議為核心的終戰方案，凸顯美伊歧見仍深，以及美伊現階段的任何協議都只是暫時性的一步。儘管如此，對即使只是達成部分協議也能促成荷姆茲海峽重新開放的期待，七日已刺激亞洲股市大漲，油價也隨即下跌。

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