制裁破口 中國無人機零件直送伊朗俄羅斯

俄羅斯5日對烏克蘭東部各地發動攻擊，造成至少27人喪生，僅對札波羅熱的襲擊就造成12人死亡，是今年以來最慘烈的攻擊之一。（路透）

華爾街日報六日報導，儘管美國禁止對伊朗與俄羅斯出售德國林巴賀（Limbach）公司的L550無人機發動機，但一家名不見經傳的中國小公司得以將中國製造的L550賣給伊朗，凸顯華府在遏阻軍民兩用物品流入對手手中的挫敗。

L550是伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機的重要組件，該款無人機也被俄羅斯廣泛用於對付烏克蘭。勝利科技公司在其網站產品頁面上展示一張「沙赫德」式無人機的圖片，並配以「創新航空發動機解決方案」的標語。

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今年三月初，廈門勝利科技有限公司（Xiamen Victory Technolog）狂發電子郵件，除表達對伊朗遭美國與以色列侵略的震驚與憤慨，也不忘推銷，表示願意出售這款由德國設計的、用於單向攻擊無人機的發動機。

軍民兩用物品零件成制裁破口

中國海關數據顯示，中企正對俄羅斯與伊朗出口數百個裝滿軍民兩用物品的貨櫃，內容物從發動機、電腦晶片、光纖電纜到陀螺儀無所不包。

相較於冷戰與後冷戰時期的核武與彈道飛彈等高科技武器的零件罕見與相對容易追蹤，當前的無人機戰爭時代顯然讓美國在禁武擴散上面臨極大挑戰︱︱只用一次的無人機技術門檻低，其零件幾乎是能在全球貿易流通中安然進出而不被察覺有異的一般貨。

而身為美歐製零件中介站的中國，已加劇此一挑戰。根據美國財政部前官員，這些零件可能被轉到伊朗與俄羅斯的無人機工廠，遑論愈來愈多的零件是由不畏西方制裁的中國小作坊小型工廠生產的。

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