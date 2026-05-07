反制中國擴權南太 澳洲斐濟簽署安全協議

澳洲的外交部長黃英五日訪問斐濟，雙方已同意將簽署一項具有里程碑意義的安全、經濟與政治協議。（法新社）

為反制中國在南太平洋地區擴張影響力，該區傳統強權澳洲的外交部長黃英賢與太平洋島嶼事務部長長康洛伊（Pat Conroy）五日訪問斐濟，雙方已同意將簽署一項具有里程碑意義的安全、經濟與政治協議，此為澳洲此前因北京從中作梗未能與萬那杜簽署安全協議後，再度欲透過簽署安全合作協議拉攏其他南太國家。

澳斐將簽署名為「Vuvale聯盟」（Vuvale Union）、以兩國稍早的夥伴關係為基礎的新協議。Vuvale是斐濟語，意指家庭。黃英賢在斐濟首都蘇瓦表示，新協議涵蓋安全、經濟與人際關係；協議細節要數週後才會敲定。斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）則在宣布簽署新協議的記者會上表示，雙方五日的討論重申，在接近完成的「Vuvale聯盟聯盟」正式進程中上取得重要進展，「這代表我們兩國關係的重要一步」。

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金援6.8億助能源穩定

黃英賢說，澳洲還將提供斐濟澳幣三千萬元（約六．八億台幣），以協助確保燃料供應穩定。斐濟是多個太平洋島國的燃料供應樞紐，而太平洋島國完全依賴能源進口。

黃英賢說，目前仍有燃料進入該區，然價格上漲，是故澳洲提供資金支援燃料採購。

二〇二二年四月，中國與索羅門群島秘密簽署一項安全協議，令區域大國澳洲與紐西蘭「措手不及」；同年五月，澳洲勞工黨勝選上台執政，總理艾班尼斯的政府自此大幅加強與大洋洲島國的交往，包括與吐瓦魯與諾魯等國簽署區域安全合作協議，以及將與巴布亞紐幾內亞的外交關係提升為正式聯盟。

然此反制北京的做法卻在與萬那杜吃癟。萬國因故遲未批准與澳洲簽署的安全協議，去年八月一度傳出有所突破，雙方可望正式簽署這項名為「納卡馬協議」（Nakamal Agreement）的安全與發展協議；未料萬國在同年九月以擔心會因此無法取得來自他國的基礎建設資金為由，宣布延後與澳洲簽署。由於北京曾挹注萬那杜改建政府大樓，據信萬國是因北京從中作梗才推遲簽署安全協議。

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