川習會將談台灣 魯比歐警告中國：勿破壞區域穩定

美國總統川普下週訪問中國，國務卿魯比歐警告中國，不應對台灣採取任何「破壞穩定」的行動。（彭博）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）五日警告，在總統川普下週訪問中國之前，不應對台灣採取任何「破壞穩定」的行動。魯比歐強調，維持印太地區的穩定符合美中雙方的共同利益，並確信川普與中國國家主席習近平舉行會談時，將討論台灣議題。

維持印太穩定 符合美中利益

川普預定下週進行他第二個總統任期的首次訪中行程。魯比歐在白宮向媒體表示，他相信川普與習近平將會討論台灣議題，「我認為兩國都明白，在該地區發生任何破壞穩定的事件，都不符合我們任何一方的利益。」

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魯比歐強調：「我們不需要在涉及台灣或印太地區任何地方，發生破壞穩定的事件，我認為這對美國和中國雙方都有互惠的利益。」

從未訪問過中國的魯比歐，在擔任聯邦參議員期間曾直言不諱地批評北京的人權紀錄，並推動立法，針對北京涉嫌使用維吾爾族強迫勞動實施制裁。

在適當的場合 提出人權議題

當被問及川普是否會提出人權議題時，魯比歐說：「我認為我們在某些情況下已經證明，在適當的場合提出這些議題是最有效的。但我們總是會提出這些議題。」

魯比歐也呼籲中國，對六日抵達北京的伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）施加壓力。儘管川普對與伊朗交易的國家實施制裁，但中國目前仍是伊朗石油的最大買家。魯比歐表示，希望中國正告阿拉奇，「你們在荷姆茲海峽的所作所為，正導致你們在國際上被孤立。」

中國外交部發言人林劍則稱，中方會對推動荷姆茲海峽局勢降溫努力。

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