小泉訪菲 升級防衛合作

日本防衛大臣小泉進次郎（左）5日訪問菲律賓，與菲國國防部長鐵歐多洛（右）舉行會談。（法新社）

日本防衛大臣小泉進次郎五日抵達馬尼拉，與菲律賓國防部長鐵歐多洛舉行會談，雙方就菲國向日本採購中古「阿武隈級」護衛艦等事宜進行協商，一旦實現，將成為日本實質解禁武器出口之後的首宗交易。日本媒體報導，若菲律賓引進該艦，日本將可在當地設立整備據點，增加自衛隊可使用的設施。

日本四月修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，撤銷原本僅限於救難與運輸等用途的「五類型」限制，實質開放武器出口。菲律賓已和日本簽署「防衛裝備品・技術轉移協定」，是可以出口軍備的十七國之一。

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小泉利用黃金週假期走訪印尼和菲律賓，四日與印尼國防部長夏弗里舉行會談，雙方簽署擴大防衛合作協議，內容涵蓋防衛裝備、人員交流與聯合訓練等內容，並決定建立由部長、次官及統合幕僚長等各層級參與的「綜合防衛對話機制」，同時推進軍事資訊保護相關磋商。報導指出，日本有意推動與印尼之間的防衛裝備與技術合作。小泉將此項協議定位為日印兩國「未來合作的新指南針」。

事實上，也是可出口國之一的印尼，對於引進日本中古潛艦具有高度意願。不過，印尼向來維持多方平衡，武器採購也是分散依賴，二〇二五年曾傳出有意採購中國殲-10戰鬥機，並與俄羅斯建立「戰略夥伴關係」。

日本經濟新聞報導，日本雖然希望透過裝備供應強化盟友與志同道合國家的軍力，建立在緊急情況下可相互支援的關係，但也對印尼深化與中俄關係抱持警戒，擔心裝備若轉移至第三國，恐造成技術外流，反而威脅自身安全。尤其潛艦被視為「機密結晶」，防衛省內部亦主張應審慎評估。

相較之下，日菲關係逐漸緊密，日本自衛隊今年首次正式參加美菲「肩並肩」演習，四十名陸上自衛隊水陸機動團（兩棲部隊）隊員，四日在菲律賓北部佬沃市海岸，與美菲部隊共同進行實彈射擊訓練，演練島嶼防禦作戰，當地距離台灣僅約四百公里。

菲國希望採購海上自衛隊退役的「阿武隈級」護衛艦。日經報導，對日本而言，一方面可協助提升菲律賓海軍能力，同時也希望在東南亞擴大海自可用的整備據點。若菲律賓引進阿武隈級護衛艦，日本將可在當地設立維護艦艇的據點，增加自衛隊可使用的設施，並在緊急狀況時分散風險。

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