深入俄領土 烏無人機可長征1700公里

位於烏拉山東側、距離烏克蘭邊境1700公里的俄羅斯城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg），上月遭到烏俄戰爭爆發逾4年來首起烏克蘭無人機攻擊。（路透檔案照）

二〇二二年二月烏俄戰爭爆發後，烏克蘭為了彌補傳統軍事力量上與俄羅斯的差距，積極發展無人機技術。如今烏克蘭已有能力發射無人機打擊遠在一七〇〇公里外的俄國內陸地區，當地居民也因發現自己置身於砲火威脅下，心理上受到衝擊。

彭博報導，位於烏拉山東側、距離烏國邊境一七〇〇公里的葉卡捷琳堡（凱薩琳堡），四月廿五日遭受戰爭爆發逾四年來首起烏克蘭無人機攻擊。居民超過一五〇萬人，為俄國中央軍區總部所在。二戰期間，蘇聯判斷該城市遠在歐洲戰場的打擊範圍之外，將工廠遷移至此。彭博引述當地居民說法，「即便無人喪命，人們終於意識到這座城市不再是大後方」。

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俄1/4領土 在打擊範圍

烏克蘭總統澤倫斯基四月廿九日在社群媒體宣布，基輔計畫擴展長程打擊能力，當前已有辦法威脅逾一五〇〇公里外的俄國目標。烏克蘭無人機越過烏拉山，代表俄國四分之一領土，超過七十％人口居住的地區涵蓋在烏軍打擊範圍內。

烏克蘭廣泛使用持續進化的無人機技術反制俄羅斯，包括打擊煉油廠、肥料廠及用於能源出口的港口，藉此限制該國在中東衝突引發的能源危機期間獲益的能力，例如上週以無人機襲擊約一五〇〇公里外彼爾姆地區的盧克石油設施。

同樣在四月廿五日，烏克蘭打擊約一六〇〇公里外、同為二戰時期的蘇聯軍工支柱的車里雅賓斯克，擊中區域內沙戈爾空軍基地的先進戰鬥機Su-57及轟炸機Su-34。車里雅賓斯克住有約一二〇萬人，是俄國冶金、軍事和航太產業重鎮。

克里姆林宮至今對烏拉山地區的攻擊事件三緘其口。在葉卡捷琳堡遇襲後，發言人僅回應，總統普廷會定期接收相關簡報。

民心厭戰 俄關閉通訊

報導指出，在俄羅斯人已浮現對戰爭及其後果的厭倦心態時刻，無人機長程攻擊動搖了俄國後方民心。為了應對無人機攻勢，俄國官方得暫時關閉行動通訊，有時甚至得切斷有線網路。莫斯科分析家柯列斯尼可夫指出，無人機觸及烏拉山地區以及網路受限，正加劇民眾戰爭疲憊感，並轉化為不滿情緒。

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