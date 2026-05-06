遣返中國人卡關 美擬祭簽證制裁

在美國總統川普即將訪問中國前夕，川普政府高層官員透露，川普將向中國國家主席習近平當面提出非法移民驅逐出境議題。（路透檔案照）

警告中國配合遣返作業 川習會將提驅逐議題

在美國總統川普預定十四日至十五日訪問中國前夕，川普政府高層官員向路透表示，由於中國延緩遣返非法滯留美國的中國公民，華府已警告北京若不改變作法，準備實施更嚴格的旅行與簽證限制，川普也將向中國國家主席習近平當面提出驅逐出境議題。美國官員批評北京拒絕充分合作，強調中國政府的不作為，恐將危及守法中國公民未來的赴美權益。

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川普稱會向習近平提起黎智英案件

川普也受訪時也明確表示，將再次向習近平提出香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案件。黎智英去年十二月被香港法院判兩項串謀勾結外國勢力罪，及一項串謀發布煽動刊物罪全部罪名成立，今年二月被判刑廿年，他已放棄上訴。去年十月，川普與習近平在南韓會晤時，曾向習提出黎案。

路透五日引述川普政府高層官員獨家報導，中國多年來持續抗拒接收數以萬計逾期居留或非法入境的本國公民，川普上任後，北京當局曾表示，願在進行身分查驗後，遣返「經過確認的中國籍公民」，但又強調相關程序需要時間。

不願具名的高層官員指出，中國去年初曾透過包機和商業航班，接收約三千名被遣返者，但過去六個月縮減合作規模，以此舉違反中國的國際義務和對本國人民的責任為由，拒絕與美國全面合作接收本國公民。官員警告，若北京不加強遣返合作，美國將考慮提高簽證申請的保證金，並拒發更多簽證、在邊境阻擋更多人入境。

根據美國法律，美方可對被認定在配合遣返要求上「頑抗」的國家，實施簽證制裁，美國國土安全部經常以此指責中國。官員指出，目前美國境內有超過十萬名無證中國公民，其中逾三萬人已接獲最終遣返令，有超過一千五百人已被羈押，等待遣返。華府智庫「移民政策研究所」表示，二〇二二年中時在美國未取得合法身分的中國移民，多達廿三萬九千人。

日前防相：美在台灣議題應堅定立場

另一方面，對於川普與習近平的高峰會，日本前防衛大臣小野寺五典四日在華府指出，川普在台灣議題上的發言若出現動搖，將對盟國造成重大影響，呼籲美國應持續採取堅定立場應對。小野寺長期關注台灣議題，目前擔任自民黨稅制調查會長。日本首相高市早苗的執政團隊，利用黃金週長假密集出訪，小野寺與執政聯盟日本維新會共同代表藤田文武聯袂訪美。

小野寺與藤田出席智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的研討會。他在會後於社群平台Ｘ貼文表示，會中對於日本的安保政策、中台政策等議題進行小組討論，他針對中東情勢和川普訪中等議題，確實傳達日方立場。

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