自由計畫首日 美伊迷你戰

2艘懸掛美國國旗的貨輪4日在美軍驅逐艦引導下，穿行荷姆茲海峽，遭伊朗發射巡弋飛彈及無人機攻擊，但被美軍擊落，並擊沉6艘駛近的伊朗快艇，最後成功穿越海峽。（法新社）

美軍擊沉6伊快艇後穿越

由美國引導船隻通行荷姆茲海峽的「自由計畫」，四日啟動首日即爆發美軍與伊朗的武力衝突，並波及阿拉伯聯合大公國，引發外界擔憂美伊停火協議破局。美國總統川普則試圖淡化此事，認為最新一波衝突僅是「小插曲」，自由計畫運作非常良好。

美國戰爭部長赫格塞斯五日表明，「停火並未結束」，但也警告伊朗若攻擊商船，將面臨「毀滅性」回擊。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩透露，在停火協議生效後，伊朗已對美軍發動超過十次攻擊，但程度僅相當於「騷擾」，「都低於重新啟動主要戰鬥作戰的門檻」。

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美：保持水道暢通

美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏表示，兩艘懸掛美國國旗的貨輪，四日清晨在兩艘美軍驅逐艦引導下，穿行荷姆茲海峽，遭伊朗發射巡弋飛彈及無人機攻擊，但被美軍擊落，並擊沉六艘駛近的伊朗快艇，最後成功穿越海峽。古柏澄清美軍的行動並非「護航」，而是使水道保持暢通，德黑蘭的行為具侵略性。川普在社群平台的發文則稱，美軍擊沉七艘伊朗快艇。

伊朗隨即對美國盟邦發動攻擊。阿拉伯聯合大公國防空系統攔截伊朗發射的十五枚飛彈與四架無人機，但富查伊哈一處石油設施遇襲引發火災。英國軍方亦通報阿聯外海有兩艘貨輪起火。阿曼緊鄰荷姆茲海峽的沿海城鎮布哈，也有一棟住宅大樓遭到攻擊。

南韓貨船疑遭攻擊爆炸

南韓外交部指出，該國海運企業HMM營運的中型貨船，在荷姆茲海峽內側的阿聯水域疑似遭到攻擊爆炸起火，所幸船員無人傷亡。川普在社群平台發文，藉此號召首爾加入自由計畫任務。

伊朗首席談判代表卡利巴夫五日警告，伊朗對美國的反制行動「尚未真正開始」。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪表示，荷姆茲海峽掌握在伊朗手中，任何在海峽的美國船隻，都會被視為合法目標。

川普在白宮表示，四日的衝突只是一場「迷你戰」和小插曲，並強調無論重啟戰爭還是持續與德黑蘭協商，華府均處於上風，「無論如何，我們贏了」。

華爾街日報引述官員說法報導，川普近期與幕僚交談時，表達對美軍海上封鎖雖重創伊朗經濟，卻仍無法迫使其屈服的沮喪之情。部分官員推測，川普可能在數日內授權軍事打擊伊朗。但也有分析家認為，川普在開戰之初誤判轟炸伊朗可快速取勝，如今可能會對是否應持續空襲持保留態度。

空襲阿聯 伊內部緊張

總部位於英國倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）獨家披露，革命衛隊空襲阿聯引發總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）不滿，批評此舉是在未與政府協調下進行，是非常不負責任的「瘋狂行徑」，並警告可能帶來無法挽回 的後果，政府與武裝部隊領導階層間的緊張情勢正前所未見地升高。

阿拉伯聯合大公國4日遭伊朗飛彈與無人機密集攻擊，東部的富查伊哈石油工業區遭無人機襲擊並引發大火，造成3人受傷。（路透）

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