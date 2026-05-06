無人機作戰攻略 烏克蘭傳授台灣 紐時披露 台烏深化交流 防禦中國威脅

紐約時報披露，台灣與烏克蘭的基層民眾及國防產業，正透過非官方網絡深化交流。圖為烏克蘭士兵訓練無人機。（路透）

紐約時報五日披露，在缺乏官方外交關係與顧忌中國反應的情況下，台灣與烏克蘭的基層民眾及國防產業，正透過非官方網絡深化交流。台灣不僅成為烏克蘭取得關鍵無人機零組件的途徑之一，台灣軍方與產業界也積極向烏克蘭取經，學習經過實戰檢驗的無人機與不對稱作戰技術，藉此強化自身防禦能力，以應對來自中國的威脅。

台灣產業提供零件 學習實戰技術

報導以一名加入烏克蘭軍隊作戰的卅七歲台灣志願者「李」（Lee）切入，指出他是台烏民間與國防產業非正式合作網絡的一員，在面臨鄰國俄羅斯和中國征服威脅的驅使下，他們正在分享經驗教訓、資源與經過實戰檢驗的技術。報導指出，國防分析師與部分退役台灣國防官員批評，台灣軍方在創新方面行動遲緩，包括未能完全接受烏克蘭開創的不對稱作戰概念。

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在產業界，台灣成為烏克蘭取得無人機零件的「門戶」。台灣企業經由捷克、波蘭等東歐國家，將零件與無人機轉銷烏克蘭，其中許多是透過慈善組織捐贈給烏克蘭軍隊。雷虎科技等台灣製造商則將無人機送往烏克蘭測試。國際承包商也延請烏克蘭工程師，為台灣量身設計水下或水面無人機系統，以防禦台灣海峽。

此外，美國Neros與Auterion等國防科技公司，正將烏克蘭的無人機設計與目標鎖定軟體引進台灣測試，並評估在台量產。烏克蘭最大國防新創公司之一General Cherry，也透過美國Wilcox公司將產品銷往台灣。

烏克蘭總統澤倫斯基正積極推廣包括軟體與遠端操作的「訂閱服務」，藉此促成長期安全協議。他透露，海外至少有十座生產烏克蘭無人機的工廠，知情人士證實，其中一座就在台灣。

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