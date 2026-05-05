澳智庫建議政府 向高市提案租潛艦

日本首相高市早苗訪問澳洲。（彭博）

AUKUS核動力潛艦計畫 面臨延宕風險

就在日本首相高市早苗訪問澳洲之際，澳洲重量級智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）四日發布最新報告和評論，指出由於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的核動力潛艦計畫，恐面臨無法在二〇三〇年代如期交付的風險，強烈建議澳洲政府應把握高市到訪的機會，提出租用日本潛艦的戰略構想。

避免十幾年內 失去潛艦自主戰力

報告強調，澳洲當前的潛艦發展計畫正面臨三方面的重大風險，一旦相關風險疊加，可能導致澳洲在十幾年內失去潛艦自主戰力，造成嚴重的國防缺口力，向日方租借潛艦將是澳洲填補戰力缺口、代價最小的替代方案。

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ASPI報告由澳洲「防衛情報組織」（DIO）前副主任、現任ASPI「防衛戰略計畫」資深研究員葛瑞（Richard Gray）主筆。葛瑞與ASPI「防衛戰略計畫」主任休斯（Mike Hughes），四日也同步在ASPI官網發表共同署名的評論文章，指出澳洲當前的潛艦發展計畫正面臨三方面的重大風險：

第一，澳洲必須設法延長現役六艘「柯林斯級」（Collins-class）潛艦的服役壽命；第二，美國能否確保如期交付三到五艘「維吉尼亞級」（Virginia-class）潛艦給澳洲仍有變數；第三，在澳洲本土建造核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS，並確保能於二〇四〇年起順利交付給澳洲皇家海軍，執行難度極高。

一旦前述三大風險疊加發生，極可能導致澳洲在長達十多年的時間裡，失去現代化潛艦的自主作戰能力，進而造成嚴重的國防缺口。這個缺口最快可能會在二〇三〇年顯現，並持續到二〇四〇年代。

報告強烈主張，澳洲應將日本視為對沖相關國防風險的首要選項。葛瑞和休斯在文章中高度評價日本的潛艦實力，指出日本擁有審慎的產業政策與強大的軍工製造力，且擁有一支年輕、規模龐大、現代化且性能卓越的潛艦艦隊，其性能和表現正不斷提升。未來日本可能擁有多餘產能，其現有艦隊也可能存在閒置潛艦，為澳洲提供了潛在的獲取來源。

報告強調，日澳兩國在多個領域均具備深厚的合作基礎，更重要的是，日澳兩國對於西太平洋地區未來可能的威脅，有著共同的認知與戰略共識。因此，葛瑞和休斯強烈建議坎培拉當局，應該馬上推動與日本展開相關磋商。

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