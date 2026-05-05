抗中擴張 日澳深化準同盟關係

（法新社）

為抗衡中國擴張霸權並因應中東緊張局勢，日本首相高市早苗四日在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯舉行會談，並發表包括「強化防衛與安全保障合作領袖聲明」在內等五份文件。高市表示，日澳為「準同盟國」，將成為志同道合國家推動安全保障合作的領跑者；艾班尼斯則表明支持高市推出升級版「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）構想，並強調兩國間的戰略夥伴關係從未如此密切。

高市升級版開放印太 澳總理力挺

高市三日結束越南的訪問行程後轉往澳洲，她在訪越期間發表演說，提出升級版FOIP構想，在既有的維護法治、航行自由及自由貿易，反對以武力改變現狀等架構之外，合作範疇擴展至經濟安全保障領域。

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澳洲是日美印澳「四方安全對話」（QUAD）和情報共享「五眼聯盟」成員之一，也是第一個以聯合開發名義向日本採購改良型「最上級」護衛艦的國家，雙方簽署「相互准入協定」（RAA），建立「準同盟」關係，而且日本進口的液化天然氣（LNG）有約四成、煤炭約七成、鐵礦石約六成來自澳洲，對於日本能源穩定供應具有極為重要的地位。

高市與艾班尼斯的會談約一小時廿分鐘，雙方共發表五份共同文件，包括強化防衛與安全保障合作領袖聲明、日澳經濟安全保障合作聯合宣言、日澳能源安全保障合作聯合聲明、日澳強化關鍵礦物合作聯合聲明，以及日澳戰略性網路夥伴關係聯合聲明。雙方在安全保障領袖聲明中，列出未來優先強化的合作項目，包括情報（蒐集與分析）領域合作，以及確保重要海上交通安全等。

在經濟安保合作方面，雙方將共同開發稀土等重要資源，並將包括日澳合資企業推動的稀土生產等六項計畫列為優先項目，由日澳兩國政府透過投資與補助加以支持。針對中國利用稀土等資源進行施壓，明確寫入「對重要礦物出口管制表示強烈關切」。

此外，雙方也將建立「戰略性網路夥伴關係」，強化網路攻擊方面的資訊共享，並同意透過Quad等架構，推動區域網路防禦合作。

小泉訪印尼 簽國防合作協議

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎和印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin），四日也在雅加達舉行會談，討論兩國在海事安全、聯合軍演、軍事裝備及國防科技等方面的合作，並簽署一項國防合作協議，內容涵蓋國防產業、人才培訓及防災措施等方面的合作。

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