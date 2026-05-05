鼠輩入侵？ 荷郵輪爆漢他病毒3死

世界衛生組織3日公布，「洪迪亞斯號」郵輪出現漢他病毒感染案例，確定1人染疫身亡，另外2名死者死因仍待釐清。（路透檔案照）

一人確定染疫身亡 兩死者、三病患待調查

世界衛生組織（WHO）三日宣布，由荷蘭業者經營，航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）出現漢他病毒（hantavirus）感染案例，確定一人染疫身亡；當局正調查病毒擴散途徑，以及釐清另外兩名死者、三名病患是否亦為漢他病毒感染。

洪迪亞斯號航行大西洋 WHO與各國協調應對

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世衛表示，截至目前已有一例漢他病毒感染經實驗室確認，另有五例疑似病例。六名受到影響人士當中有三人死亡，一人目前在南非約翰尼斯堡接受重症照護。這種疾病通常由囓齒類動物傳染給人類。

南非衛生部指出，洪迪亞斯號載運來自多國的一五〇名乘客，約三週前從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）啟程，前往西班牙位於北大西洋的自治島嶼加納利群島（Canary Islands），途中分別停靠南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島和大西洋島國維德角等地點。

南非衛生部與南非國家傳染病研究所合作進行接觸者追蹤，世衛也正與所有受影響的島嶼、國家協調應對措施，以抑制疾病進一步傳播。

目前位於維德角外海 一百多名乘客禁下船

負責營運洪迪亞斯號的荷蘭「泛海探險公司」（Oceanwide Expeditions）發佈新聞稿表示，該船目前位於維德角外海，該公司正密切監控局勢，調動一切可用資源確保乘客和船員獲得適當醫療照護和支持。維德角拒絕郵輪停靠並禁止乘客下船，以確保居民健康安全。

聲明指出感染原因仍在調查，目前船上出現症狀的兩名疑似感染症狀急需醫療照護。衛生部門人員已登船檢視兩人情況，但能否送往維德角尋求醫療照護仍待評估。

紐約時報引述專家說法報導，郵輪的環境較常孳生冠狀病毒和諾羅病毒等已知能夠在人群中迅速傳播的疾病，通常較少出現漢他病毒相關案例。

密西根大學醫學院助理教授阿卜杜勒與其他專家推斷，病毒來源較可能是囓齒動物在郵輪或停泊地點留下的排泄物。另外，漢他病毒中唯一有人與人傳播紀錄的安地斯病毒（ANDS），發現於南美洲，由於洪迪亞斯號曾停靠該地區，即使相當罕見，仍存在人傳人可能性。

疾病最初出現類似流感徵兆，接著可能引發心臟及肺部衰竭。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，約有四十％病例會導致死亡。目前並無針對漢他病毒的特效藥，治療以支持療法為主，嚴重病例需使用呼吸器協助患者。

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