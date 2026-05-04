中共利用梵中協議 騙地下教會屈服黨意

中國境內的天主教神職人員正面臨前所未有的生存危機，被迫在「忠於信仰」與「服從中共」之間做出痛苦抉擇。而梵蒂岡與中國簽署的主教任命協議，更成為北京當局迫使神職人員屈服的施壓工具。（美聯社檔案照）

在中國共產黨強推宗教「中國化」的壓迫政策下，中國境內天主教神職人員正面臨前所未有的生存危機，被迫在「忠於信仰」與「服從中共」之間做出痛苦抉擇。法國媒體披露，隨著中共監控力道全面升級，不僅「地下教會」面臨嚴厲打壓，就連官方教會的處境也日益艱難；而梵蒂岡與中國簽署的主教任命協議，更在無形中成為當局迫使神職人員屈服的施壓工具。

讓信眾與神父誤信 辦民事登記是協議要求

法國發行量最大的報紙之一「費加洛報」（Le Figaro）近日刊出深入調查報導，揭露當前天主教徒在中國的處境。所謂的「地下教會」，意指拒絕加入由官方主導的「中國天主教愛國會」或新教「三自教會」，而選擇忠於梵蒂岡、不願接受中共監管的信仰團體。隨著當局持續擴大鎮壓與管控力道，官方強力催促地下神父必須辦理「民事登記」，神職人員必須簽署官方文件，明文承諾遵守中國教會「獨立、自主、自辦」的三自原則，並公開宣誓接受中共領導。

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二〇一八年，時任教宗方濟各（Pope Francis）在位期間，梵蒂岡與中國簽署主教任命臨時協議。雖然協議內容並未明確規定信徒必須加入中共的愛國組織，卻讓北京當局得以藉此施壓神職人員，也實質傷害信徒對教會的忠誠，並逐步扼殺地下教會的生存空間。

致力於支持受迫害教徒的國際組織「援助苦難教會」（Aide à l’Église en Détresse）指出，中共散播謠言，讓信眾與神父誤以為辦理民事登記是梵中協議的要求之一，許多地下教會的神父被誤導、施壓而選擇屈服。

面對中共強硬打壓，教廷在二〇一九年六月發布關於中國神職人員民事登記的牧靈指導，強調若官方文件要求的聲明不尊重天主教信仰，神職人員可在簽署時，透過書面或口頭表明自己是在「不放棄對教義忠誠」的前提下簽字。

然而，部分神職人員將「牧靈指導」解讀為「可以簽署」的訊號，這種妥協反而撕裂教會內部的團結，已登記的神父被嚴厲質疑出賣信仰，而繼續堅守地下的神父，則面臨教區隨時可能遭到打壓的風險。

報導進一步指出，除了思想與組織上的控制，人身自由的限制也日益嚴苛。二〇二五年十二月，官方全面沒收神職人員的護照，以及前往香港、澳門和台灣的旅行許可。如今，所有神職人員的出國行程，都必須在至少一個月前提出書面申請，詳細交代行程與動機；在回國後的七天內，還必須繳交報告以供管控。

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