中國社長做「假投資真移民」生意 搞垮大批日本飯店、長照設施

（美聯社檔案照）

低價併購、再高價賣中客

日本近期爆發一連串飯店與長照設施的惡性停業潮。日本媒體追查發現，一家由中國出身社長主導的企業，自二〇二〇年起於關東地區大舉收購至少卅七處設施，其中高達廿四處在併購後陸續停業或關閉，疑似是利用「投資換取日本居留簽證」的龐大騙局，不僅留下大筆欠薪，更讓無辜的長照弱勢群體流離失所。

大筆欠薪、長照住戶流離失所

日本TBS電視台報導，多名前員工踢爆，社長是中國出身者，該公司先收購日本的飯店與照護設施，再高價轉賣給中國籍業主，並由該公司繼續負責營運，包括位於千葉縣銚子市、原以溫泉與海鮮聞名的「新大新飯店」，在二〇二四年遭該中資企業收購後，去年十一月起突然對外斷絕聯繫，大批訂房旅客遭無預警「放鴿子」。

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訂房旅客 遭無預警放鴿子

該公司社長對外宣稱，因設備老舊需要大規模修繕，承諾今年春天會重新開幕。然而，TBS記者今年四月實地查訪時，發現現場毫無動工跡象，大門依舊張貼著「本日休館」公告，直接戳破經營者的謊言。

調查顯示，該公司二〇二三年在千葉縣船橋市收購的一家長照機構，因資金周轉困難，二五年十月突告停業，導致十五名高齡使用者被迫緊急轉院。該機構前設施長指出，總公司長期拖欠房租水電，最後連員工薪資也發不出。

同樣悲劇也發生在神奈川縣，一家於二二年被收購的機構，在二五年九月關閉。前設施長透露，公司在關閉前數月已大幅削減營運資金，顯見早有預謀。

據報導，該公司社長操作一套「低買高賣」模式，先以一百萬至五百萬日圓（約新台幣廿萬至一百萬元）賤價收購經營不善的設施，再以四千萬至高達一億日圓（約新台幣八〇五萬至二〇一三萬元）的驚人天價，轉售給中國籍投資者。

該公司甚至在北京舉辦投資說明會，宣傳廣告明確打出「移民」、「永住簽證」、「照護設施」等誘人字眼。社長向中國投資客宣稱，只要花錢成為日本設施業主，即可順利取得日本的「經營．管理簽證」，簽證代辦費更直接包裹在投資金中。換言之，投資者表面上購買飯店或長照設施，真正目的卻是以「經營．管理簽證」取得在日居留資格。

面對日媒連番追問，涉案社長避不見面，僅表示需與律師討論。其代理律師隨後發布聲明辯稱，飯店將在確定開幕時間後公告，並強調欠薪問題「已幾乎解決」。至於簽證疑雲，律師反駁稱「與一般企業併購無異」。

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