美批准2720億元軍售 挺中東盟國

川普政府宣布援引緊急條款繞過國會審查，批准向以色列及波斯灣國家，提供總額逾86億美元的軍備，包括向以色列、阿拉伯聯合大公國與卡達出售可發射雷射導引火箭的「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）。（法新社檔案照）

在美國與伊朗的停火談判陷入僵局之際，川普政府宣布援引緊急條款繞過國會審查，批准向以色列及卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特等波斯灣國家，提供總額逾八十六億美元（約新台幣二七二〇億元）的軍備，包括「愛國者」飛彈攔截系統及先進火箭等，以補充盟國在衝突期間大量消耗的彈藥庫存。

含愛國者攔截系統及先進火箭

紐約時報、金融時報與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院在一日晚間的聲明中宣布前述軍售案，包括向以色列、卡達與阿拉伯聯合大公國移交雷射導引火箭，並向卡達與科威特提供防空系統裝備。在美國和以色列對伊朗的戰爭期間，這些國家持續遭到伊朗無人機與彈道飛彈襲擊。

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卡達將斥資逾四十億美元，採購美國製造的「愛國者」飛彈攔截系統。以色列、阿聯與卡達將接收可發射雷射導引火箭的「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）。科威特也以約廿五億美元採購一套先進防空系統。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）援引允許「立即出售」武器的緊急條款，加快推動這些交易，藉此繞過標準的國會審查程序，引發民主黨議員批評。目前仍不清楚這些武器何時能運抵當地，因為製造大量防禦性攔截飛彈與其他類型彈藥，需要數年時間。彈藥生產步伐緩慢已成為華府的一大隱憂，美國軍火商為其他國家製造的這類武器愈多，意味著留給美國自身的儲備就愈少。

當美國和以色列二月廿八日開始對伊朗發動攻擊，伊朗展開報復，向該地區設有美軍基地的國家發射大量彈道飛彈與無人機。阿聯首當其衝地承受德黑蘭的報復攻擊，包括逾五百枚彈道飛彈與二五〇〇架無人機。以色列已向阿聯提供「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統裝備，以協助擊退攻擊。卡達也擔心在面對伊朗持續攻擊下，其彈藥庫存最終可能耗盡，因此向美國要求提供額外的攔截飛彈。

自美伊戰爭爆發以來，這是川普政府第三度動用緊急授權規避國會監督，直接出售武器。三月初，國務院便以這種方式向以色列出售一‧二萬枚炸彈；同月稍晚，又針對阿聯與科威特推動價值數十億美元的軍售案，並向約旦提供飛機和彈藥支援。聯邦眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory W. Meeks）指出，此事反映川普政府無視法律、繞過國會，並在缺乏透明度或問責制的情況下，做出重大國家安全決策。

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