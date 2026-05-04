川普砍駐德美軍 國會憂助長「俄」霸

目前德國駐紮約3.6萬名美軍，為美軍在歐洲最大部署據點之一，加上文職人員與眷屬，整體規模可達5萬人以上，僅次於日本，其中又以德國西南部拉姆施坦空軍基地為美軍在歐洲最重要空運樞紐，負責後勤補給並支援中東與非洲行動，被視為美軍海外行動門戶，戰略地位極為重要。（路透檔案照）

川普︰裁減遠超過5千人

美國總統川普二日表示，將大幅削減派駐德國的美軍人數，而且裁減規模將遠超過五角大廈原先宣布的五千人。此舉加劇美國與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因為伊朗戰爭而爆發的爭端，並引發共和、民主兩黨國會議員反彈，擔憂此舉將向俄羅斯釋放錯誤訊號。

華爾街日報︰不在德國部署戰斧、暗鷹飛彈 更令人擔憂

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五角大廈一日宣布，將從德國撤出約五千名美軍，但川普在佛羅里達州被問到縮減駐軍的原因時，並未提出說明，僅表示將有更大規模的裁減，「人數將遠超過五千人」。五千人相當於三‧六萬名駐德美軍的七分之一。五角大廈幾乎沒有提供哪些部隊或行動將受到影響的細節。在川普宣布將進一步裁減後，五角大廈亦未提供進一步說明。

華爾街日報引述分析家看法報導，德國是八‧五萬駐歐美軍的神經中樞，美軍憑藉在德國的密集基地網，向全球投射軍力；撤軍五千人與正常兵力調動相當，也低於川普首度執政時揚言要撤離的一‧二萬人。相較於此，華府提高對歐洲汽車的關稅、決定不在德國部署可嚇阻俄羅斯的長程飛彈，以及伊朗戰爭的影響，對德國與歐洲的衝擊更大，恐陷歐洲經濟與軍事於險境。

報導指出，比撤軍更令人擔憂的是，美國決定不在德國部署營級部隊，來操作長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈與「暗鷹」（Dark Eagle）極音速飛彈。這項部署計畫是根據二〇二四年拜登政府達成的一項協議，目的是嚇阻當時已入侵烏克蘭的俄羅斯攻擊北大西洋公約組織（NATO）成員國。

德國「風險分析與國際安全研究所」所長朗吉（Nico Lange）指出，德方早已料到川普政府不會履行該協議，但在歐洲正面臨嚴重威脅之際，卻始終未能彌補長程飛彈這類傳統嚇阻能力的缺口。歐洲目前沒有任何國家具備這類長程打擊能力。美軍退將、前北約高官戴維斯（Gordon Davis）也說，不部署飛彈將衝擊北約嚇阻力，也會影響美國迅速回應歐洲或鄰近地區潛在衝突的能力。

兩院軍委會主席聲明示警

對此，美國聯邦參眾兩院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與羅傑斯（Mike Rogers），發表聯合聲明表示「深感憂慮」。兩人表示，美軍在歐洲的任何重大部署變動，均需經過國會及美國盟邦檢視和協調。在相關能力尚未完全就位之前，過早削減美國在歐洲的前沿部署，恐將削弱嚇阻力，並向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）傳遞錯誤訊號。

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