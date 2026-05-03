高市訪越 經濟安全為合作優先事項

日本首相高市早苗二日在河內與越南國家主席兼越共中央總書記蘇林舉行會談。（法新社）

日本首相高市早苗二日在河內與越南總理黎明興及越共中央總書記兼國家主席蘇林分別會晤，雙方同意深化雙邊合作，將能源與關鍵礦產列為重點領域，以因應地緣政治風險帶來的供應鏈不確定性。此外，雙方也「重申根據國際法透過和平手段解決南海爭端的重要性」。

兩國領導人討論強化二〇二三年年建立的全面戰略夥伴關係，鑑於越南擁有豐富的稀土資源，合作範圍涵蓋能源、關鍵礦產，以及人工智慧、半導體與航太技術等高科技領域，以降低對特定國家的過度依賴。高市在會後表示，「經濟安全」已被定位為雙邊合作的新優先事項。

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公布升級版FOIP戰略

稍後高市早苗河內國家大學發表演說，正式宣布其升級版「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，以應對過去十年來國際局勢的結構性變化。高市在演說中提出新版FOIP的三大重點領域，第一是強化供應鏈韌性，確保能源與關鍵物資的穩定供應。其次是共享規則，維護基於法治的國際秩序，對抗市場扭曲與經濟脅迫。第三是擴充安全保障合作，確保海上交通要道的航行自由，並強化夥伴國的安保能力。此外，高市進一步提出「FOIP數位走廊構想」，支援亞洲地區的可信賴通訊基礎設施建設，包括海底電纜與衛星通訊。

這是高市自去年十月就任首相以來首度訪問越南，目的在於在當前中東危機的干擾下，深化兩國能源安全與供應鏈韌性上的雙邊合作。日本是越南最大的政府開發援助提供國，也是越南的一大投資與貿易夥伴，兩國雙邊貿易額在去年首度突破五百億美元。高市三日離開越南轉往澳洲。

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