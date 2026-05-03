一如越戰 六成美國人不歡迎伊戰

最新民調顯示，川普政府發動的對伊朗戰爭已經和一九七〇年代的越戰同樣不受美國民眾歡迎。圖為四月十三日抗議者在紐約示威，呼籲停止伊朗戰爭，並反對美國軍援以色列。（美聯社）

華盛頓郵報、美國廣播公司（ABC）與民調機構益普索於四月廿四至廿八日，針對全美二五六〇位公民進行一系列關於美伊戰爭的網路民調。結果顯示，這場戰爭和一九七〇年代的越戰同樣不受歡迎，六十一％受訪者認為對伊朗動武是一場錯誤，僅不到兩成認為對伊作戰成功；約四成認為失敗；另四成認為成敗言之過早。

僅不到兩成認為對伊作戰成功

回顧近代美國歷經的大型戰爭，伊拉克戰爭在最為慘烈的二〇〇六年階段，有五十九％民眾認為該場戰爭是場錯誤。然而，當時距離二〇〇三年三月開戰已超過三年，陣亡美軍也達到二四〇二人；一九七一年美軍在越戰的陣亡人數超過五萬名，據蓋洛普調查有六十一％認為戰爭錯誤。伊朗戰爭則進行兩個月，陣亡人數為十三人。

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儘管對戰爭抱持疑慮，美國民眾對是否立即與伊朗達成協議的看法分歧。四十八％主張，即便結果不利於美國也要達成和平協議；四十六％認為不惜重啟軍事行動，也要迫使伊朗簽署更好協議。

至於，對本場戰爭是否能夠防止伊朗發展核子武器，六十五％美國民眾不具信心，與美國前總統歐巴馬任內達成的「聯合全面行動計畫」（又稱伊朗核協議）的六十四％相近。川普先前才批評伊朗核協議是「史上最爛協議之一」。

包括關鍵能源航道荷姆茲海峽封鎖等戰爭引發的經濟衝擊，六十一％民眾認為，軍事行動增加了經濟走向衰退的風險；逾四成表示能源價格迫使他們減少駕車或削減家庭支出；約五成民眾認為油價到了明年還會惡化。

川普四月卅日在白宮向媒體坦承，自己決定接受短期經濟後果，作為阻止伊朗發展核武的代價。

安全問題方面，六十一％民眾認為對伊朗的軍事行動將增加對美國的恐怖攻擊風險；五十六％認為戰爭增加與盟友關係弱化的風險。

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