斷伊資金鏈 美制裁中國石油碼頭業者

今年三月一艘油輪在駁船引導下，準備停靠中國山東省青島港的石油碼頭。（路透）

值此美國與伊朗的和談陷入僵局以及美國總統川普訪問中國前夕，為在經濟上封鎖伊朗，美國一日祭出多項制裁，對象包括三家為德黑蘭當局洗錢的伊朗外匯兌換公司與一家購買大量伊油的中國石油碼頭營運業者。

美國國務院表示，美國對「青島海業油碼頭有限公司」實施制裁，任何涉及與這家公司的交易都構成刑事違法行為。「青島海業油碼頭有限公司」據稱已進口「數以千萬桶」伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元收入。國務院說，只要伊朗試圖靠賣油收入來資助其破壞穩定的活動，「美國就會對伊朗及所有助其迴避制裁的夥伴究責」。

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美國去年也對中國青島的另一家公司「青島港海業董家口油品有限公司」實施類似制裁。

美國財政部也宣布對幫助伊朗洗錢數十億美元的伊朗三家貨幣兌換公司及其有關個人進行制裁；其洗錢行為包括將人民幣結算的賣油收入，轉換成其他法定貨幣。美國財政部長貝森特說，美國將毫不留情地打擊伊朗政權籌措、轉移與把錢匯回國的能力，與對任何幫助德黑蘭規避制裁者究責。

付伊通行費航商 也可能被制裁

同日，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）警告航運公司，若為求安全通過荷姆茲海峽而對伊朗支付通行費，可能會遭到美國制裁。

中國從五月一日起擔任安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表傅聰表示，倘若荷姆茲海峽在川普訪中時依然封鎖，將成為美中雙邊會談的重要議題之一。

針對美國以與伊朗有聯繫為由，制裁中國企業，傅聰駁斥美國的指控毫無根據，制裁中國船隻或公司是不公正的。他強調，伊朗戰爭是單邊主義、強權政治以及欺凌行徑抬頭的最大例證。

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