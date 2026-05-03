川普不滿意伊新提案 談判僵局無解

美國總統川普一日直言，他不滿意伊朗最新的和平提案。（美聯社）

歸咎伊領導層不合 仍傾向避免重啟戰事

美國與伊朗四月八日暫時停火後外交協商陷入僵局。德黑蘭四月卅日再透過協調國巴基斯坦向華盛頓交付和平提案。然而，美國總統川普表明對伊朗最新提案「不滿意」，但也強調自己仍傾向避免重啟戰事。

川普一日向媒體表示，「此刻我對他們（伊朗）所提出的方案並不滿意」，將當前的談判僵局歸咎伊朗領導層內部的「極度不合」。川普仍強調，基於人性因素考量，偏好與德黑蘭達成協議，而非「把他們炸得體無完膚」，「我們才和伊朗溝通過，讓我們拭目以待，但我並不高興」。

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伊軍方高層稱軍事衝突可能再起

伊朗四月底提交的和平協議。同意重啟關鍵能源航道荷姆茲海峽以結束戰爭，但也要求華府結束對德黑蘭的海上封鎖，至關重要的核協議則留待下階段處理。美國新聞網Axios報導，美國特使魏科夫四月廿七日對該份協議提交修正版本，要求伊朗禁止從遭到轟炸的核設施中移動、挖掘任何濃縮鈾，或在談判期間重啟核設施活動。德黑蘭卅日提交的方案是對魏科夫修正版的回應，尚無法得知細節。

伊朗媒體報導，伊朗軍方作戰指揮部高階官員阿薩迪表示，與美國之間的軍事衝突可能再起，並指控有證據顯示美國並未遵守任何承諾或協議。

美國國防部估算，自四月十三日美軍封鎖進出伊朗港口船隻後，迫使四十五艘船隻改道，共卅一艘載有五三〇〇萬桶原油的油輪滯留海灣，價值至少四十八億美元，其中兩艘船隻遭美軍扣押。

川普一日在佛州活動中，將美軍攔截船隻行動與「海盜」類比，「我們接管他們的船隻、貨物、石油。這是極為有利可圖的生意」，形容「我們就像海盜」。對此，群眾熱烈歡呼。

美官員表示，為了紓解緊繃的石油存量，伊朗不得不動用老舊油輪做為儲藏設施，部分油輪甚至不惜取道更昂貴也更費時的路線，將石油送往中國。分析家估計，伊朗的石油儲存空間可能在數週，最多一個月時間耗盡。

與此同時，川普一日向國會領袖發送信函，正式主張由於美軍與伊朗四月七日起已停止交火，等同終止雙方敵對狀態，不再需要依照一九七三年通過的「戰爭權力法」規定得在六十天期限一到結束行動並撤軍，或在期限內尋求國會授權。

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