5千美軍撤離德國 美歐再添裂痕

美國歐洲駐軍現況

疑回應梅爾茨批評伊戰

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯一日下令，從北大西洋公約組織（NATO）盟邦德國撤離五千名駐軍。這項決定顯然是回應德國總理梅爾茨日前對伊朗戰爭的批評，也為這場戰爭挑起的美國與歐洲盟邦裂痕再添一筆。

五角大廈發言人帕尼爾一日聲明，「在對歐洲駐軍態勢進行徹底檢討後做此決定，並且是認識到實地戰場需求和條件」，預期撤軍將在未來六到十二個月內完成。撤軍五千人將佔美國在德國駐軍的約十四％。到去年底為止，美國在德國駐有三萬六四三六名現役部隊，並設有美國歐洲司令部、非洲司令部總部、部署核武器。

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德防長：美縮減駐軍 意料之中

德國國防部長佩斯托瑞斯二日聲明回應，表示美國正縮減歐洲、德國駐軍，「這些都在意料之中」，「我們歐洲必須為自身安全承擔更大責任」，德國正在擴軍、加速軍備採購，在承擔安全責任上「往正確方向前進」。北約表示，正向美方了解這項決定細節，發言人哈特發文指這項調整「凸顯歐洲有必要持續提高國防投資，並且在我們的共同安全上，承擔更大責任」。

川普提高汽車關稅 德衝擊最大

德國總理梅爾茨廿七日直言批評，看不出伊朗戰爭短期內有任何退場策略，美國「被伊朗玩弄於股掌間」，這場戰爭事前準備不足，卻傷害到德國。川普接連反擊，稱梅爾茨「認為伊朗擁有核武沒問題，他不知道他在講什麼」，並揚言正在考慮可能撤出在德國的駐軍。川普一日宣布提高對歐洲進口汽車關稅，衝擊最大的也是德國。

紐約時報二日指出，德國政界普遍誤判形勢，認為川普的撤軍威脅只是虛張聲勢，如同其第一任期內未能成功的嘗試。此外，德國允許美軍使用境內基地進行對伊朗的攻擊行動，令德國領袖自信地認為，川普政府對於在德國駐軍的需要甚至高於德國的需求。然而，報導揭露，美方私下表明，此舉意在懲罰德國未在戰爭中提供協助，以及其領導階層公開批評川普策略。

歐洲擔憂美將防禦資產調往中東

五角大廈的撤軍決定迅速引發美國國會民主黨人及華府鷹派智庫的強烈反對。他們批評此舉是「魯莽的行動」，將削弱美國安全利益並讓俄羅斯總統普廷漁翁得利。專家指出，駐德美軍不僅是嚇阻俄羅斯的關鍵，也是美軍向地中海、中東與非洲投射力量的重要樞紐。歐洲方面則更擔憂，美國可能將愛國者飛彈系統等關鍵防禦資產從德國調往中東。

截至去年底，美在德駐軍約有3.6萬人。圖為美軍抵達拉姆施泰因空軍基地。（路透檔案照）

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