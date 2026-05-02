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    首頁 > 國際

    翁山蘇姬再獲減刑 改居家監禁

    2026/05/02 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    緬甸政府軍事資訊小組四月卅日公布的翁山蘇姬最新照片，顯示她在一處未知地點與兩名官員談話。（法新社）

    緬甸政府軍事資訊小組四月卅日公布的翁山蘇姬最新照片，顯示她在一處未知地點與兩名官員談話。（法新社）

    緬甸媒體四月卅日報導，八十歲的緬甸民主領袖翁山蘇姬，在奈比都政府頒布的宗教節日特赦中獲得減刑，並從奈比都的主監獄轉移至住處服滿剩餘刑期。緬甸官方稱稱此舉展現出人道關懷及國家的慈善。

    二〇二一年二月一日由敏昂萊領導的軍方推翻民選政府，實質領袖翁山蘇姬遭關押，此後未再公眾面前現身，也傳出健康問題，引發國際關切。四月三日獲國會選舉為總統的敏昂萊在就職演說中提到，政府將透過特赦促進社會和解、公正及和平。

    敏昂萊被譏洗白形象

    美聯社指出，敏昂萊頒布特赦以及將翁山蘇姬轉至軟禁等做法，被外界廣泛視為洗白自身形象之舉。翁山蘇姬二〇二二年遭判處卅三年刑期。後被減到廿七年，然後在四月十七日緬甸新年特赦時再減刑六分之一，當天前總統溫敏獲釋。據報她四月卅日再獲減刑，之後傳出轉為居家監禁。

    緬甸通常會以宗教節日及其它重要活動名義實施特赦。此次慶祝釋迦牟尼誕生的浴佛節特赦涵蓋一五一九人，減去六分之一刑期。

    隨此次特赦，翁山蘇姬法律團隊準備在三日與她會面討論未來規劃。緬甸軍方和國營電視台也罕見發布影像，公布翁山蘇姬與兩名官員交談的畫面，但拍攝時間和地點皆未知。

    現居倫敦的翁山蘇姬之子金阿里斯發聲明，強調「轉移並非釋放」，要求敏昂萊政府提供翁山蘇姬在世的可信證據。

    軍事政變後為延續民選政府而成立的反對派「民族團結政府」指出，敏昂萊政府的措施意在分化反對派運動。

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