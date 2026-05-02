伊朗濫射 促成波灣國家與以軍事合作

以色列的「鐵束」雷射防禦系統，可摧毀短程火箭和無人機。（路透檔案照）

伊朗在與美國、以色列作戰期間，不斷對鄰國發動飛彈、無人機空襲，不但惡化與波斯灣國家關係，甚至促成以色列與阿拉伯國家深化合作。英國金融時報一日報導，以色列正在阿拉伯聯合大公國部署偵測系統及雷射武器，協助阿聯抵禦德黑蘭威脅。

根據阿聯國防部統計，自二月廿八日美以伊戰爭爆發以來，伊朗對該國發射超過五五〇枚彈道、巡弋飛彈及超過兩千架無人機，是區域內受德黑蘭針對最嚴重的國家，促使阿布達比當局尋求盟友協助。

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以防空系統部署阿聯

美國新聞網Axios報導，以色列已將該國指標性防空系統「鐵穹」及操作人員派駐阿聯，這也是鐵穹首次部署在以色列與美國之外的國家。不僅如此，以色列還向阿聯分享伊朗西部短程飛彈發射準備的即時情報。

Axios指出，以色列總理納坦雅胡是在與阿聯總統穆罕默德通電後，下令向阿聯部署武器。阿聯高階官員稱，阿布達比不會忘記以色列的協助。

阿聯外交部四月卅日宣布，考量當前區域內情勢發展及國民境外安全，禁止公民前往伊朗、黎巴嫩和伊拉克三國。

金融時報揭露，與鐵穹一同部署在阿聯的以色列武器，還有以國國防公司埃爾比特系統研發的輕量無人機偵測系統「光譜」（Spectro），讓阿聯軍隊得以在廿公里之外的距離，辨識伊朗「見證者」無人機等即將來襲的威脅。

以色列還支援部署由拉斐爾先進防禦系統公司研發的「鐵束」（Iron Beam）雷射防禦系統，可摧毀短程火箭和無人機。鐵束今年初才首次在以色列部署，用於抵禦黎巴嫩真主黨的武器威脅。

伊朗在戰爭期間採用的不對稱武器攻勢消耗美方生產的昂貴攔截武器，供應吃緊促使各國尋求價格更為低廉且能快速製造的替代品。

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