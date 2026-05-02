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    首頁 > 國際

    高市訪越澳 倡升級版FOIP

    2026/05/02 05:30 駐日特派員林翠儀／東京一日報導
    日本首相高市早苗1日下午自東京羽田機場出發，前往越南與澳洲訪問。（法新社）

    日本首相高市早苗1日下午自東京羽田機場出發，前往越南與澳洲訪問。（法新社）

    日本首相高市早苗一日下午啟程訪問越南與澳洲，行前表示將就能源及重要物資供應鏈提出強化自主性與韌性的具體合作方案。她預定在越南公布涵蓋三大重點領域的升級版「自由且開放印太」（FOIP）構想。

    新版「自由且開放印太」 推動３大重點領域合作

    高市預計二日與越共總書記蘇林會談，確認在能源、AI、半導體等領域合作，並於大學演說中發表升級版FOIP。讀賣新聞報導，她將伊朗局勢視為考驗日本推動FOIP決心的事件，強調國際環境雖已大幅改變，但FOIP正當性並未動搖，日本將更主動參與建構基於自由、開放與法治的國際秩序。

    在FOIP升級版中，高市強調維持與擴大基於規則的經濟秩序不可或缺，提出推動印尼、菲律賓等戰略重要國家早日啟動加入「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）程序。針對中國利用稀土等資源施加經濟壓力，她主張避免過度依賴特定國家供應鏈，確保不僅以價格為依據的公平競爭條件。在此基礎上，提出三大重點領域，包括透過強化能源與重要物資供應鏈，建構AI與數據時代的經濟生態系、推動「官民一體共創經濟前沿」與「規則共享」，以及擴大「安全保障領域合作」以維持區域和平與穩定等。

    日澳友好50週年 確認戰略夥伴關係

    她三日轉往澳洲，四日與澳洲總理艾班尼斯會談。適逢日澳友好合作基本條約簽署五十週年，雙方將討論發展特殊戰略夥伴關係、安全保障，以及包括重要礦物與能源在內的經濟安全保障議題。高市指出，基於中東緊張，需確認亞洲能源穩定供應與供應鏈強化合作。

    在安全保障方面，她將提出擴大政府安全保障能力強化支援（OSA）的對象國與規模，並表明將透過政府開發援助（ODA）推動港口、機場等基礎建設，以及加強海上保安能力支援。

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