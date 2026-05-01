川習會前 北京搞貿易新規 白宮老神在在

川習會將在五月中旬登場。（路透檔案照）

路透四月卅日分析指出，中國國務院四月七日公告實施的「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」，被視為對懲罰企圖將中國從供應鏈中移除的外企提供法源依據，恐重挫美國的供應鏈「去中」努力。但川普政府一反常態迄今未對中國新規公開表態，推測可能是不願在五月中旬舉行的「川習會」前事情鬧大。

該法規為北京提供了懲罰外企的法源依據：若外企對中國採取歧視性的禁止或限制措施，中方有權調查，並可能禁止相關貨物進出口，甚至限制相關人員出境。中國美國商會直言，這意味著中國減少向外企採購無礙，但外企若降低對中依賴，則可能面臨調查。

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儘管川普政府一向主張美企應拿回戰略產業「主權」，但面對中方此舉，華府迄今卻罕見地保持沉默。這與去年釜山川習會前，川普大打貿易戰的強硬姿態大相徑庭。分析家認為，華府不願在五月川習會前激化矛盾，意在維持「戰略穩定」。

美國產業消息人士透露，雖然政府已聽取相關簡報，但目前僅止於傾聽，猶如「槍已上膛卻不開火」。專家擔心，美方若不採取具體行動，將使中國的「供應鏈脅迫」常態化，讓北京更有恃無恐地研發各類經濟武器，將外企鎖定在中國供應鏈中。

試探美方貿易休戰意願

一名不具名美國官員告訴路透，中方選在川普訪中前夕的時間點宣布此一新制，據信意在試探白宮對維持美中貿易休戰的意願，顯然意在阻止「去風險」。華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）專家辛格頓警告，華府的沉默恐被北京視為軟弱。

另一名美國商界消息人士說，就算川普政府不願事態升級，但也不能坐以待斃。美國智庫「榮鼎集團」執行長古容（Reva Goujon）說，中國新規包山包海到足以讓美國談判代表指責北京，違反釜山協議精神以及基本上違背整個貿易投資互惠理念，「中國顯然更加有恃無恐」。

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