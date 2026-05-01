打通荷姆茲航運 美號召組新聯盟

荷姆茲海峽航運受阻至今，傳美國打算號召籌組新國際聯盟協助打通運輸要道。圖為伊朗陸軍官兵代表4月29日在首都德黑蘭的活動，表達對國家的忠誠與對最高領袖的支持。（歐新社）

伊朗戰爭導致荷姆茲海峽航運受阻至今，美國華爾街日報四月廿九日披露，根據美國近日向駐外使館發出的電報，美國打算號召籌組新國際聯盟，共同協助讓船隻通行這條全球能源運輸要道。

這批廿八日發出的電報，要求外交人員力促外國政府加入這項由美國率領的「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct）聯盟，聯盟成員將分享資訊、透過外交協調和執行制裁措施。

請繼續往下閱讀...

路透指出，這項倡議已獲國務卿魯比歐批准，電報指示使館在五月一日前口頭向夥伴國家傳達，但排除俄羅斯、中國、白俄羅斯、古巴和其他美國對手國家；電報稱這項架構為建立戰後中東海上安全架構的關鍵第一步，攸關確保長期能源安全、關鍵海上基礎設施以及重要海上航道的航行權和自由。

華爾街日報指出，川普政府要求國際支持該聯盟，顯示出美國希望其他國家參與當前以及未來可能的荷姆茲海峽管理。電報寫道，「貴國的參與將強化我們共同恢復航行自由和保護全球經濟的能力」，「集體行動是展現一致決心以及讓伊朗為阻礙該海峽通行付出代價所不可或缺」。

「海上自由架構」雖非軍事聯盟，但電文指示外交官員，詢問外國政府對等單位，是否願意成為「外交和（或）軍事夥伴」。根據電文，該聯盟由國務院和美軍中央司令部共同合作，國務院為外交行動樞紐，中央司令部將為商業航運「提供即時海域態勢」，並在聯盟夥伴軍方之間協調情資分享。

之前川普猛烈抨擊盟邦，稱應由盟邦、尤其是歐洲，自己設法解決荷姆茲航運受阻問題。為此歐洲國家已多次召開會議研擬對策。英、法近日主持一場有超過五十國參與會議，討論組成防禦性質多國海上部隊，確保戰後該海域通行。

儘管美國官員批評歐洲在這場危機中行動遲緩且官僚，但電文寫道「海上自由架構將與其他海上安全特遣隊互補，包括英、法主導的海上行動計畫」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法