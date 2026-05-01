海外部署逾10月 福特號將撤離中東

在海上部署已超過300天的美國海軍福特號航艦，預計將在5月中旬返回維吉尼亞州的諾福克海軍基地修整。（歐新社檔案照）

多名美國官員證實，美軍航空母艦「福特號」將於未來數日內撤離中東，啟程返回美國本土。這項調動將讓已部署長達十個月的四千五百名艦上官兵獲得喘息，但也削弱美軍在當地的即時打擊火力。

目前美軍在中東地區共部署三艘航艦，除福特號外，尚有「布希號」及「林肯號」。福特號目前位於紅海，而林肯號與布希號則在阿拉伯海執行任務，落實美國對伊朗港口的石油與貨物運輸封鎖。

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目前尚不清楚「福特號」離開中東的確切時間。一名官員表示，該航艦預計約在五月中旬返抵維吉尼亞。

美軍航艦一般部署週期約為六至七個月，截至四月卅日，福特號已連續部署三一〇天，創下越戰後現代美國航艦最長出海紀錄，艦上設施損耗嚴重。期間曾發生洗衣間火災導致多名官兵受傷，且廁所系統反覆故障。返抵維州諾福克海軍基地後，預計將進行大規模維修。

福特號於去年六月廿四日出發，原定前往歐洲，後奉川普政府指示轉往加勒比海，參與對委內瑞拉的封鎖行動，並支援今年一月逮捕總統馬杜羅的軍事行動。隨後又再度延長部署，轉赴中東支援對伊朗作戰。

越戰後 最長出海紀錄

美聯社指出，福特號的部署紀錄，仍不及由已除役的「中途島號」在冷戰時期保持的最長部署紀錄，其在一九七二至七三年間曾部署三三二天。

更近期而言，「尼米茲號」在二〇二〇至二一年間，總共有三四一天執勤且離家的記錄。不過，那包含了為防止新冠疫情擴散而在美國本土登岸進行的隔離期。

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