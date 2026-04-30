修補美英關係 英王美國會演說措辭謹慎

美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右一）廿八日在白宮舉行軍禮歡迎儀式，迎接英國國王查爾斯三世（左二）與王后卡蜜拉（左一）。（法新社）

英國國王查爾斯三世對美國進行國是訪問，廿八日在美國國會發表演說。在美國準備迎接獨立建國二五〇週年之際，查爾斯三世讚揚兩國團結一致，建立了「人類歷史上一個最具影響力的聯盟關係」，談話中也隱含力促美國揚棄孤立主義、維持世界領導角色的警示。

查爾斯三世這趟四天訪問，既慶祝美國建國二五〇週年，也聚焦修補英美關係。他在美國國會兩院聯席會議演說，強調兩國歷史與文化連結經得起時間考驗。他說這份關係「不能固守過去的成就」，呼籲英美聯盟「與我們在歐洲和大英國協的夥伴和全世界，持續捍衛我們的共同價值，忽視使我們更加專注自身的呼聲」。

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英王演說 史上第二位

這是歷來第二名英國君主向美國國會聯席會議發表演說，上一次是一九九一年、查爾斯的母親伊莉莎白二世女王。查爾斯三世坦言，今日環境「比我已故母親在此發表演說時更動盪、更危險」。他提及從歐洲到中東的衝突，警告動盪對國際社會構成龐大挑戰。

他提到聯合國與北大西洋公約組織在九一一恐怖攻擊後如何捍衛美國，北約首度啟動共同防禦機制的第五條款，以及英國在兩次世界大戰中「肩並肩」與美國合作。他說歐美夥伴關係「今日的重要性尤甚以往」，力促以「堅定不移的決心」捍衛烏克蘭對抗俄羅斯，確保真正公正且可長久的和平，也呼籲美國持續支持北約。

美聯社報導，這場約廿分鐘的演說雖未直接批評川普，但英國評論家形容比預期更有政治味。彭博報導指出，在美英關係跌至數十年谷底之際，這趟訪問賦予查爾斯三世罕見的重要外交角色，演說措辭謹慎，部分訊息可解讀為隱晦批判川普政府政策。

查爾斯三世也提到一二一五年英格蘭國王約翰簽署的「大憲章」，指現代政治對行政權的制衡可追溯到這份重要文件。川普日前曾在紐約時報訪問中表示，他只受「我自己的道德」約束。此外，查爾斯三世也譴責上週末白宮晚宴槍擊案。

廿八日稍早，川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮盛大歡迎查爾斯三世和王后卡蜜拉伉儷。川普致詞時凸顯兩國共同歷史，說「美國愛國者今天能高歌『為了妳，我的國家』，只因為我們的殖民先人先唱起『天佑吾王』」。兩人隨後在橢圓形辦公室進行不公開會談，川普會後形容會談「非常好」，查爾斯三世是「很棒的人」。當晚川普以國宴款待英國國王伉儷，多家美國科技巨頭領導人出席。

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