日菲協商護衛艦交易 提高對中嚇阻力

菲律賓去年就與日本交涉採購海上自衛隊「阿武隈級」中古護衛艦。阿武隈級護衛艦全長109公尺，標準排水量2000噸，乘員約120人，主要裝備包括高性能機關砲、反艦飛彈系統及短魚雷發射管，但不具備搭載直升機能力。（取自日本海上自衛隊官網）

日本實質解禁武器出口之後，對菲律賓出口中古護衛艦可能成為首宗交易。共同社報導，防衛大臣小泉進次郎預定五月五日訪問菲律賓，與菲國防長鐵歐多洛舉行會談，日菲將就護衛艦交易成立新的協商架構。若菲國武裝部隊取得日本護衛艦，將可促進與日本的共同應對能力，提升對中國的嚇阻力。

小泉訪菲將商談軍售架構

菲律賓軍方對中國在南海的動向日趨活躍，迫切需要增加船艦數量。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）去年公布的資料顯示，中國海軍擁有包括驅逐艦在內的一〇二艘水面作戰船艦，菲律賓卻僅有兩艘巡防艦。

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小泉廿八日在記者會上強調，菲律賓是位於日本海上交通要道的戰略要地，他希望藉由此次會談，「進一步發展防衛合作」。報導指出，此次日菲防長會談，被視為著眼於應對中國在南海日趨活躍的軍事行動。

菲律賓近年與日本加強防務合作，雙方已升級到「準同盟」關係。菲國總統小馬可仕預定五月下旬以國賓身分訪問日本。

事實上，菲律賓去年就與日本交涉採購海上自衛隊「阿武隈級」中古護衛艦事宜。在一九八九年至九三年間，共有六艘阿武隈級護衛艦相繼服役，主要負責近海警備任務，服役時間均達卅年以上。由於自衛隊人力不足，需轉換為精簡人力的新型艦艇，日本正朝著逐步退役方向規劃。

阿武隈級護衛艦全長一〇九公尺，標準排水量兩千噸，乘員約一二〇人，主要裝備包括高性能機關砲、反艦飛彈系統及短魚雷發射管，但不具備搭載直升機能力。

日本近期已修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，正式撤銷原本僅限於救難與運輸等用途的「五類型」限制，等於實質開放武器出口。菲律賓包含在目前可出口對象的十七國之中。

不過，依據日本現行財政法規，中古裝備仍屬國家資產，原則上不得無償或低價提供。現行「自衛隊法」雖允許以低於市價讓渡不用品給開發中國家，但僅限頭盔等非殺傷性裝備，護衛艦等武器與彈藥不在適用範圍內。

轉移中古護衛艦 日仍需修法

考量到菲國的財政現況，日本若要以「半買半送」方式轉移中古護衛艦給菲國，仍需進行相關法制整備，日方希望透過設立協商機制，使談判順利推進。

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