川普延長海上封鎖 緊掐伊朗金脈

在美國和伊朗的和談陷入膠著之際，美國總統川普已指示幕僚，為延長對伊朗的海上封鎖做準備，鎖定其政權的經濟命脈，力圖迫使德黑蘭在核問題上屈服。（美聯社檔案照）

迫德黑蘭在核問題屈服 對伊耐心正在消失

在美國和伊朗的和談陷入膠著之際，美國總統川普已指示幕僚，為延長對伊朗的海上封鎖做準備，鎖定其政權的經濟命脈，力圖迫使德黑蘭在核問題上屈服。

川普廿九日清晨在「真實社群」發文，強硬警告伊朗「最好趕快清醒」，並附上一張人工智慧（AI）生成的持槍合成圖，畫面中他手持槍械、背景為爆炸火光，上方寫著「NO MORE MR. NICE GUY!」（不再當好人）。觀察家指出，川普此舉凸顯美方對伊朗耐心正在消失。

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恢復轟炸或直接結束戰爭 風險更高

據華爾街日報廿八日報導，川普在美伊自七日停火後，多次在再度升高戰火一事上打退堂鼓，開啟外交斡旋的空間。不過，他仍然希望加強施壓，直到伊朗向他的關鍵要求屈服：解除伊朗所有核武研發工作。美國官員透露，川普在最近的會議上，包括廿七日在白宮戰情室的一場討論中，都選擇繼續對伊朗經濟和石油出口施壓；川普評估認為，既有的其他選項，如恢復轟炸行動或者直接結束戰爭，所帶來的風險都比維持對伊朗海上封鎖還高。

一名美國高層官員說，目前川普樂於無限期封鎖，因為封鎖行動展現出正在擊垮伊朗的經濟，伊朗正設法找地方儲存其無法出口的石油，也促使德黑蘭與華府新一輪接觸。官員表示，川普不願放棄要求伊朗暫停濃縮鈾至少廿年、且後續相關活動須受限制。

然而，持續封鎖行動也是在使戰爭繼續拖下去，而開戰以來，荷姆茲海峽航運受阻，推升美國零售汽油價格高漲，正傷害川普民調滿意度，為共和黨的期中選舉選情蒙上陰影。

川普的決定代表戰爭的某種形式的新階段，但也凸顯他沒有可速戰速決的靈丹。片面結束戰爭雖可快速退場，但是伊朗上週提出的最新提案，將讓華府失去一些迫使伊朗在核問題上妥協的籌碼，並使德黑蘭得以為結束戰爭定條件；重新挑起戰火雖可進一步削弱伊朗，但也會對波斯灣能源基礎設施帶來更大破壞，提高戰爭的代價；封鎖行動限縮伊朗金脈，但美軍須更長期部署中東，且不保證德黑蘭會屈服。

布魯金斯研究所副總裁兼外交政策計畫主任的伊朗問題專家馬洛尼指出，「伊朗正在盤算其承受封鎖和突破圍堵的能力，可勝過美國要避免能源危機擴大和全球經濟衰退風險」，伊朗政權「現在做好充分準備面對經濟困境」。

白宮發言人凱利表示，美國已達成軍事目標，而且「有賴於對伊朗港口進行成功的封鎖」，美國在防範伊朗取得核武的談判中，掌握對該政權的最大籌碼，「總統只會接受一份能保障我國國家安全的協議」。

在欠缺明確、果斷的結束戰爭途徑下，部分美國官員認為，這場戰爭最終可能既無法達成核協議，也不會重燃戰火。

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