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    首頁 > 國際

    假冒美知名航太學者 長達5年 中國工程師竊國防軟體 FBI通緝

    2026/04/30 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    受僱於中國航空工業集團的39歲中國籍工程師吳淞，涉嫌冒充美國知名航太學者，成功誘騙敏感國防軟體，美聯邦調查局（FBI）發布通緝令。（取自美聯邦調查局官網）

    受僱於中國航空工業集團的39歲中國籍工程師吳淞，涉嫌冒充美國知名航太學者，成功誘騙敏感國防軟體，美聯邦調查局（FBI）發布通緝令。（取自美聯邦調查局官網）

    美國國家航太總署（NASA）近日揭露一起重大國防安全事件，一名受僱於中國航空工業集團（AVIC）的卅九歲中國籍工程師吳淞（Song Wu），在長達近五年的時間裡，涉嫌冒充美國知名航太學者，成功誘騙美國政府雇員與頂尖大學研究人員，提供可用於研發先進飛彈及武器系統的敏感國防軟體。目前美國聯邦法院已對在逃的吳淞發布逮捕令。

    誘騙提供用在先進飛彈敏感軟體

    NASA督察長辦公室（OIG）上週宣布，吳淞犯案時間從二〇一七年一月持續至二一年十二月，鎖定的攻擊目標極為廣泛且敏感，不僅涵蓋NASA，還包括美國空軍、海軍、陸軍、聯邦航空總署（FAA），以及多所美國知名研究型大學。

    美國聯邦調查局（FBI）指出，吳淞鎖定用於航太工程與「計算流體動力學」的受管制專有軟體與原始碼。這些高度機密的技術，可直接應用於先進戰術飛彈的研發，以及各類武器系統的氣動力設計與性能評估。

    涉14項電匯詐欺罪 每項可判20年

    調查人員發現，吳淞透過建立多個偽造的電子郵件帳號，偽裝成與NASA有合作關係的知名航太教授或研究人員，許多受害者誤以為索資者是值得信賴的學術同業，進而在不知情的情況下交付受保護的技術資料，導致部分受害者無意間違反美國嚴格的出口管制法規。

    中國航空工業集團專門生產民用與軍用飛機，二〇二〇年及二一年即被美國政府列入制裁名單。

    吳淞被指控的罪名包括十四項電匯詐欺罪，以及十四項嚴重身分盜竊罪；每項電匯詐欺罪最重可面臨廿年有期徒刑。

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