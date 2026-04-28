白宮記協晚宴槍手鎖定政要 可能含川普

舉辦白宮記協晚宴的希爾頓飯店。（美聯社）

美國政要齊聚一堂的白宮記者協會晚宴，發生槍手試圖闖入的嚴重維安事件，引發國際社會關注。美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）廿六日公布初步調查結果，顯示槍手鎖定的對象為政府要員，可能還包括總統川普本人。

布蘭希在國家廣播公司（NBC）節目中透露，調查人員已從槍手電子設備，以及向嫌犯相關人士訊問後彙整出部分資訊，初步掌握槍手犯案動機。在綜合槍手寫下的自白和目擊者說詞後，調查人員認定槍手鎖定政府官員。但他也強調，目前仍屬於初步研判，可能隨著進一步了解犯案動機或其他事證而變化。

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犯案前向親屬發千字文批川普

知情人士向紐約時報透露，卅一歲槍手艾倫（Cole Allen）犯案前曾向親屬發送約一千多字的自白書，抨擊川普政策，並揭露採取暴力行動的意圖，誓言「不再允許叛徒用他的罪行弄髒我的手」。

艾倫在宣言中表明，除了聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）外的政府官員，均為攻擊目標，且優先從高層級下手，只有在必要情況下才會鎖定秘勤局人員，盡可能不對飯店保全、國會警察和國民兵造成傷害，飯店人員和賓客則完全排除在目標之外。

闖過封鎖線 未突破維安範圍

布蘭希透露，槍手至少攜帶近年購入的霰彈槍和手槍兩把武器。當晚衝破第一道維安管制區後，隨即遭秘勤局探員制伏並上銬。本次事件是川普二〇二四年以來第三次遭遇刺殺威脅，引發外界質疑維安缺失。布蘭希表示，槍手雖然闖過封鎖線，但幾乎沒有突破維安範圍。

畢業於加州理工學院的艾倫曾擔任教師，他從洛杉磯搭乘火車前往芝加哥後，再轉往華府，在活動前一至兩天入住舉辦晚宴的希爾頓飯店。親屬向調查人員提及，艾倫近年才轉變為政治行動人士，包括加入名為「廣泛覺醒者」（The Wide Awakes）的左派團體。當局預計廿七日對他起訴多項罪名。

川普斥責槍手病態、反基督教

川普廿六日接受「福斯新聞」訪問時指出，嫌犯家屬事前便通報當地警方，斥責槍手是一名病態之人，其寫下的自白和宣言顯示反基督教仇恨。

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