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    前新疆警︰集中營酷虐維族 是家常便飯

    2026/04/28 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    曾在新疆擔任基層警員長達十年的張亞博（化名），證實新疆「集中營」內的酷刑與虐待是「家常便飯」。（法新社檔案照）

    曾在新疆擔任基層警員長達十年的張亞博（化名），證實新疆「集中營」內的酷刑與虐待是「家常便飯」。（法新社檔案照）

    打臉藝人網紅迎合大外宣見聞

    中國對新疆維吾爾族等少數民族的迫害，近年屢遭國際社會譴責，儘管有部分台灣藝人和網紅前往新疆，發表疑似配合中國大外宣的見聞，但曾在新疆擔任基層警員長達十年的張亞博（化名），親口證實新疆「集中營」內的酷刑與虐待是「家常便飯」，並揭露當局如何透過嚴密的日常監控與二次關押，持續對維吾爾人進行全面性的高壓統治。

    「德國之聲中文網」廿六日報導，張亞博二〇一四年十一月至二三年九月間，主要在新疆和田縣等地擔任警察。十年間往返於近五十座監獄，負責押送囚犯與接回刑滿釋放人員。

    抓維人判刑 警週週有業績壓力

    張亞博揭露新疆基層員警面臨的「KPI焦慮症」，即每週都必須向上級提交「涉嫌恐怖活動」的線索，而且這些線索必須足以讓維吾爾人被拘押或判刑才算有效。若無法達成目標，將面臨辱罵、扣薪及取消休假。

    在沈重的績效壓力下，剛出獄的維吾爾人成為警察眼中「衝業績」的最佳目標。張亞博指出，許多刑滿獲釋者才剛被接回，立刻就會面臨警察充滿誘導性的審訊。只要能挖出任何陳年舊事，就能將他們「二次判刑」。

    未能立即被定罪的獲釋者，則必須出席名為「見面會」的批鬥大會。張亞博形容這是「人類最可怕的洗腦成果展示」。獲釋者必須以漢語自我介紹、報告監管日程、高呼感謝黨恩，並高唱「沒有共產黨就沒有新中國」後，才能排隊接受短期拘留。

    只是打籃球 就遭屈打成招入獄

    張亞博坦言，許多維吾爾人入獄的理由極為荒謬，可能只是因為做了一次祈禱、唱了一首歌、戴了一次頭巾，甚至只是打了一次籃球鍛鍊身體，就被懷疑是「潛在暴恐分子」而遭到監控、嚴刑逼供，最終屈打成招入獄。

    二〇一七年至一八年間，張亞博被調往和田地區康復醫院擔任管教民警。該院實際上已被改造為最低等級的「集中營」，不僅隨意將維吾爾人鑑定為精神病患強制收容，但也有許多人為了逃避更殘酷的刑求，寧可「裝瘋賣傻」自願被關進精神病院。

    針對外界流傳的吊打、禁閉等非人道遭遇，張亞博證實集中營裡的酷刑和虐待是「家常便飯」。他經常聽到學員受刑時發出撕心裂肺慘叫聲，在他心裡留下精神創傷，成為揮之不去的噩夢。

    由於無法忍受將迫害維吾爾人視為KPI的荒謬體制與精神折磨，張亞博在二〇二三年九月以「家庭與健康因素」為由離職，二五年八月帶著兒子前往德國旅遊時，脫團尋求政治庇護。

    德國新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）在檢閱張亞博帶出的內部資料後指出，北京已調整對維吾爾人的鎮壓策略，從大規模的集中關押，演變為滲透至日常生活的全面管控，尤其是近年來經過法庭審判入獄的案例大幅增加，顯示當局正企圖將迫害行為「合法化」。

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