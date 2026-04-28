伊朗提議 重啟荷姆茲終戰╱川普︰不能擁核武 否則沒理由會面

（路透）

美國Axios新聞網廿七日披露，伊朗透過斡旋國巴基斯坦向美國提交新協商方案，同意重啟關鍵能源航道荷姆茲海峽以結束戰爭，但也要求華府結束對德黑蘭的海上封鎖，至關重要的核協議則留待下階段處理。

伊朗要求結束海上封鎖 美聯社︰恐難獲美支持

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伊朗提議，雙方停火展延更長一段時間，或同意永久停戰，核協議只會在荷姆茲海峽重啟，並結束海上封鎖後的後續階段展開。白宮已接獲德黑蘭提案，仍不清楚是否會深入研究此方案。

美伊第二輪談判已陷入僵局。針對核計畫議題，德黑蘭領導層對於要在談判桌上做出何種妥協，意見分歧。新提案繞過此議題，以便加速與美國達成協議。

美國特使魏科夫和庫希納原定前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗外交部長阿拉奇進行談判，但美國總統川普已宣布取消。川普廿六日接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，若伊朗想要協商結束兩國之間的戰爭，可以主動透過電話與美國聯繫。

Axios指出，解除海上封鎖意味著美方將失去在未來談判中，要求德黑蘭中止濃縮活動並移除濃縮鈾的有力籌碼。對此，白宮發言人韋爾斯回應Axios，「美國握有籌碼，只會達成以美國人民為優先、絕不允許伊朗擁有核武的協議。」

美聯社指出，川普想要的是在和平談判中納入終結伊朗核計畫的方案，因此解除海上封鎖的提案不太可能獲得支持。川普向福斯新聞重申，「他們曉得協議必須涵蓋的內容，非常簡單，那就是不能擁有核武，否則沒有理由會面。」

阿拉奇上週末往返巴基斯坦和阿曼，廿七日前往莫斯科與俄羅斯總統普廷會晤。在伊斯蘭馬巴德的會議中，阿拉奇向巴基斯坦、埃及、土耳其和卡達代表提到，對於中止濃縮活動至少十年並將濃縮鈾移出國外等要求，伊朗領導層內部對於如何回應美方沒有共識，主張先行繞過核協議。

阿拉奇接受伊朗官方通訊社（IRNA）訪問時表示，是美方的態度使得協商延宕，並指責美方提出過度要求，「儘管在前一次的協商中取得進展，仍未能達成目標。」

紐約時報指出，隨著美伊和平談判進展停滯，德黑蘭與華府目前陷入一種「不戰不和」的尷尬僵局，雙方都在比誰能撐更久。分析人士認為，伊朗官員似乎有信心比川普更能承受戰爭帶來的經濟痛苦，但他們也擔心，如果談判缺乏推進動力，自己就會一直處於美國和以色列發動攻擊的威脅陰影。

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