去年全球軍費91兆 亞太增幅16年來新高

隨著俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯與烏克蘭軍事支出雙雙攀升。（法新社）

全球連11年成長 台灣增14％

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）廿七日發布最新報告指出，由於全球不安全感加劇與各國重新武裝的趨勢，二〇二五年全球軍事支出總額已逼近二‧九兆美元（約新台幣九十一兆元），連續第十一年成長。其中亞太國家軍事支出創十六年來最大增幅，台灣年增十四％至一八二億美元（約新台幣五七一九億美元）。

前三大美中俄 占總支出逾半

報告顯示，全球前三大軍費支出國分別為美國、中國與俄羅斯，三國的支出總和高達一‧四八兆美元，占全球總支出的半數以上。儘管全球最大軍費支出國美國的開支有所減少，但二五年全球整體軍事支出仍比二四年增加二‧九％。

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SIPRI研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）指出，全球正經歷「又一個充滿戰爭與緊張局勢加劇的年度」；全球軍事支出占全球國內生產毛額（GDP）的比例，已創下自二〇〇九年以來的最高水準。

中國3360億美元 成長7.2％

在亞洲與大洋洲地區，二五年軍費支出達到六八一〇億美元，比二四年成長八‧五％，創下該地區自二〇〇九年以來的最大年度增幅。中國軍事支出在過去卅年來年年攀升，二五年估計達三三六〇億美元，比二四年成長七‧二％。日本在二五年將軍事支出提高九‧七％，達到六二二億美元，相當於其GDP的一‧四％，創下自一九五八年以來的最高占比。台灣也將軍事支出增加十四％，達到一八二億美元。

美國二五年的軍事支出為九五四〇億美元，比二四年減少七‧五％，主要原因是未批准對烏克蘭提供新的軍事財政援助。不過，美國國會已批准二六年超過一兆美元的軍事支出；若美國總統川普的預算提案順利通過，二七年更可能飆升至一‧五兆美元。

帶動全球軍費增長的主要動力來自歐洲地區，包括俄羅斯與烏克蘭，該地區支出激增十四％，達到八六四〇億美元。全球第四大軍費支出國德國，二五年軍事支出大幅增加廿四％，達到一一四〇億美元。西班牙的軍費也暴增五十％，達到四〇二億美元，使得該國軍費占GDP的比例自一九九四年以來首度突破二％。

隨著俄烏戰爭持續延燒，兩國都創下政府支出中分配給軍事比例最高紀錄。俄羅斯軍費增加五‧九％，達到一九〇〇億美元，相當於其GDP的七‧五％。烏克蘭支出則激增廿％，達八四一億美元，占其GDP的四十％。

值得注意的是，儘管中東地區局勢持續緊繃，該地區的軍事支出卻僅微幅上升〇‧一％，為二一八〇億美元。儘管中東多數國家都提高軍費，以色列與伊朗卻逆勢下滑。

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