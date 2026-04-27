川普︰取消談判行程後 收到伊朗「更好方案」

美國總統川普廿五日表示，他已取消原定指派特使魏科夫與女婿庫希納前往巴基斯坦與伊朗談判的行程。（路透檔案照）

由於伊朗談判代表在與巴基斯坦官員會商後就離開巴國，再加上伊朗提出的條件未達華府預期，美國總統川普廿五日表示，他已取消原定指派特使魏科夫與女婿庫希納前往巴基斯坦與伊朗談判的行程，但不表示美國及以色列會立即恢復軍事行動，並聲稱在他取消行程後，就收到內容比原先提案「好很多」的伊朗新方案。

川普表示，由於德黑蘭就達成協議所提方案未達白宮預期，因此他決定取消派遣特使前往巴基斯坦…「美國才不要派人花十六、十七個小時搭飛機來回巴基斯坦，只為了拿到一份並不夠好的文件」。川普在社群平台發文說，太多時間與工作浪費在差旅上，遑論伊朗領導階層內鬥嚴重，一片混亂…「沒人知道誰說了算，包括他們自己（也不知道）。再說，牌都在我們手上，他們啥也沒有！他們要是想談，打個電話就行了！」

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川普在搭乘總統專機「空軍一號」返回華府前表示，伊朗在他取消派特使前往巴基斯坦的十分鐘後，就提出據稱內容包括放棄核武的協議方案，但他認為「還不夠」。

白宮此前宣布，魏科夫與庫希納廿五日啟程前往巴基斯坦，可能會與伊朗外交部長阿拉奇直接會談，但德黑蘭早就揚言，阿拉奇不打算與美方官員面對面。據了解，阿拉奇與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）會面後，廿五日已離開巴國，轉往阿曼與俄羅斯。一名伊朗外交官與其他知情人士透露，若阿拉奇與居中調人諮商後認為有可能與美國達成協議，美伊談判代表仍有可能在未來幾天會面。

美伊官員原本即不看好魏、庫兩人能在巴國與阿拉奇直接會談，理由是美伊在包括荷姆茲海峽與伊朗核計畫等議題上歧見甚深。美伊談判陷入僵局，讓川普面臨艱難抉擇，他可以選擇升級衝突，但才宣布延長停火的川普看似不會這麼做；川普也可以選擇接受他不滿意的協議，但據信也不太可能。又或者，川普可以繼續封鎖荷姆茲海峽，但此舉恐將進一步傷害全球經濟。

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