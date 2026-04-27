槍手傳為教師 幹員遭擊中防彈背心無礙

美國聯邦調查局（FBI）特勤幹員26日封鎖31歲槍手艾倫位於加州托蘭斯市（Torrance）的住所周邊，準備進行搜查。（法新社）

美國總統川普廿五日再次遭遇可能危及生命安全的攻擊事件，一名來自加州的男子，欲持槍闖入舉辦白宮記者協會（WHCA）年度晚宴的會場，但及時被維安人員開槍攔阻與制伏，包括川普在內的與會者均安全撤離，無人受傷，但晚宴被迫取消。被控兩項罪名的槍手犯案動機仍不明。

賴總統等各國領袖 譴責政治暴力 ╱槍手居住地台裔市長 也發表聲明

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英國首相施凱爾、法國總統馬克宏，以及日本首相高市早苗等各國領袖，紛紛對此表示震驚。賴清德總統透過社群平台X表示，強烈譴責任何形式的政治暴力。槍手居住的加州托蘭斯市台裔市長陳光豪（George K.Chen）也發表聲明，強調該市「堅決反對政治暴力」。

這起事件發生在美東時間廿五日晚間約八時卅六分（台灣時間廿六日上午八時卅六分），一名男子闖過設在晚宴會場華盛頓希爾頓飯店外的安檢哨，維安人員隨即開槍攔阻並將他制伏。這是川普首度以總統身分出席WHCA晚宴，槍聲傳來時，晚宴才剛結束歡迎致詞，台上的特勤局幹員立即掏槍備戰，包括川普、第一夫人梅蘭妮亞、副總統范斯與其他閣員被迅速護送離場；數千名身著華服的與會者則躲到餐桌下避難，然後撤離到飯店大廳與戶外。

根據川普在社群媒體上分享的照片與監視影片，槍手狂奔衝過安檢哨後，遭維安人員掏槍攔阻，最後雙手被反銬壓制在地，並未進入晚宴會場。警方表示，槍手攜帶一把霰彈槍、一把手槍與數把刀具，曾與執法人員交火。一名特勤局幹員被擊中防彈背心，送醫後已無礙。槍手本人雖未中彈但仍被送醫，現已遭拘留，廿七日將被聯邦法院提審。

據了解，槍手是飯店房客，據信為單獨犯案。川普也說此事為「孤狼」犯案，動機仍不明，但他認為該槍手「有病」。檢方表示，槍手面臨兩項罪名，分別是在暴力犯罪中使用槍械，以及使用危險武器攻擊聯邦官員。

儘管當局尚未確認槍手身分，但多家媒體直指犯嫌為來自加州的卅一歲男子艾倫（Cole Tomas Allen），聯邦調查局（FBI）幹員已前往他的加州的住處搜索。據報導，艾倫畢業於加州理工大學，為機械工程師、電腦科學家、遊戲開發者與教師。

這起槍擊事件令外界再次聚焦總統維安，出席者指出，希爾頓飯店宴會廳外設有金屬探測門，但在此處之前或飯店大門則無類似安檢裝置。川普起初稱飯店不安全，稍後仍肯定維安人員表現「比巴特勒好」，即二〇二四年七月川普在賓州巴特勒造勢時，遭人從遠處開槍，所幸僅受輕傷。

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