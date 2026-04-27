展現韌性不改行程 川普自嘲「總統是危險職業」

美國總統川普在白宮記者協會晚宴的槍擊事件後返回白宮召開記者會，自嘲總統是相當於賽車和騎牛競技的「危險職業」，但強調無意減少公開露面或改變行程。（美聯社）

「脫險清單」再添一筆紀錄 美媒︰美國總統無人可相提並論

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會年度晚宴時，宴會廳外驚傳槍響。雖然川普在特勤人員護衛下安全撤離，但這起驚魂事件再度引發國際社會對美國政治暴力升溫的關注。川普則展現政治韌性，強調自己無意減少公開露面或改變行程。

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川普隨後返回白宮舉行記者會，自嘲總統是相當於賽車和騎牛競技的「危險職業」，「但我愛這個國家、也以此為傲」，身為三軍統帥，「你必須承擔風險」。川普還說，他研究過暗殺事件，「看看林肯就知道了…那些影響最大的人，往往就是被鎖定的目標。」

川普︰看看林肯 影響力大就被鎖定

川普說，「我們改變了這個國家，而有很多人對此並不高興。所以我認為，這就是原因。」但「我可沒那麼脆弱」，「這不會阻礙我贏得伊朗戰爭。我不知道兩者是否有關聯，根據我們目前掌握的情況，我的確不這麼認為。」

針對晚宴因槍擊事件喊卡，川普表示，將重新安排這場晚宴，「因為我們絕對不會讓任何人控制這個社會，也不會因此就取消既定的活動。」

美國網路媒體「Axios」指出，這次事件為川普的「脫險清單」再添一筆紀錄；綜觀美國近代政壇，沒有任何一位總統面臨的刺殺風險與千鈞一髮的經歷，能與川普相提並論。

報導指出，川普的遇險紀錄可追溯至他二〇一六年首次參選期間，威脅來源極為多樣，包括隻身犯案的「孤狼」槍手、具備外國政府背景的買凶殺人陰謀，以及反覆出現且令外界質疑的維安漏洞。

前年總統大選 兩度遭遇刺殺未遂

在二〇二四年總統大選期間，川普在短短三個月內兩度遭遇刺殺未遂，這兩起重大案件均暴露出美國特勤局（Secret Service）維安失能，隨後引發國會嚴厲的內部調查，以及特勤局高層的人事異動。

首先是二四年七月，當時廿歲的槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在賓州巴特勒（Butler）造勢集會上，躲在制高點持AR式步槍向講台開火。子彈最終擦過川普的右耳，卻造成現場一名與會民眾不幸喪生。庫克斯隨即遭特勤局狙擊手擊斃。

僅隔兩個月後的九月，美國五十八歲男子勞斯（Ryan Wesley Routh）被發現攜帶步槍，潛伏在佛州西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部草叢中，當時川普正在球場上。一名特勤人員及時發現並朝勞斯開槍，勞斯隨後駕車逃跑但最終被捕。勞斯因暗殺未遂等罪名，被判處無期徒刑，目前仍在服刑中。

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