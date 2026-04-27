白宮記協晚宴驚傳槍響》特勤護送川普 數千賓客逃竄

美國總統川普（左3）在槍擊事件發生後，隨即在特勤局幹員保護下，穿過後方的布幕撤離。（美聯社）

一場原本星光熠熠、由美國總統川普親自發表演說的白宮記者晚宴，廿五日晚間卻因突如其來的槍響淪為恐慌之夜。槍擊事件不僅讓現場盛裝出席的賓客嚇得紛紛尋求掩蔽，川普本人也在特勤人員的重重戒護下緊急撤離會場。

尖叫啜泣聲四起 酒水灑落一地

這是川普本屆上任後首次出席白宮記者協會（WHCA）年度晚宴。晚間八時卅分剛過，在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）的地下宴會廳內，餐盤與酒杯交錯的清脆聲響迴盪。川普坐在宴會廳前方舞台上，正與哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）交談。在他們面前，是坐在超過二五〇張餐桌旁的數千名賓客，服務生正忙著清理沙拉餐盤。

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突然，疑似數聲槍響打斷現場的歡樂氣氛，驚動川普及在場眾人，宴會廳在短短幾秒內陷入恐慌，爆出「趴下！」、「低頭！」的驚呼聲。包括駐華府特派員、川普政府官員，以及部分內閣首長在內，身穿燕尾服與晚禮服的賓客們紛紛就地尋找掩護。

現場尖叫與啜泣聲四起，酒水灑落一地，包括白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）與衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）等高階官員皆蹲伏躲避。全副武裝的執法人員衝上舞台，幹員踩在餐桌上持槍警戒。

高官紛帶離場 服務生哭喊不想死

在一片混亂中，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）迅速被拔槍警戒的特勤局（US Secret Service）幹員帶離舞台，穿過後方的布幕撤退；台下群眾則驚魂未定地蹲伏在地上。

在宴會廳前方，執法人員高喊：「讓出一條路！讓出一條路！」首先將副總統范斯（JD Vance）火速帶離，國務卿魯比歐（Marco Rubio）等其他總統繼任順位官員，也迅速被帶離現場。一名安全人員甚至從桌下將聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的妻子凱莉（Kelly Johnson）拉出，並護送離開。一名女服務生以西班牙語驚恐哭喊著：「我不想死在這裡。」

在倉皇逃生的過程中，部分與會者不慎受傷；司法部高階官員狄隆（Harmeet Dhillon）表示，當幹員踩過桌椅奔跑時，她的頭部遭到撞擊。

當局隨後下令全面撤離，數千名賓客隨即湧入飯店大廳，接著疏散至寒冷的室外。許多賓客相擁而泣，或急著打電話、傳訊息給親友及所屬的新聞機構報平安。

舉行白宮記者協會年度晚宴的華盛頓希爾頓飯店，在周邊傳出槍響後陷入混亂，維安人員護送衛生部長小羅勃甘迺迪（右3）及其妻子海恩斯（右5）撤離。（路透）

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