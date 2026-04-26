巴勒斯坦戰後首次選舉 加薩走廊7萬人可投票

民眾在艾爾伯拉一處投票所外排隊。（法新社）

巴勒斯坦自治政府廿五日在約旦河西岸及加薩走廊中部舉行地方選舉，是二〇二三年十月以色列與激進組織哈瑪斯爆發加薩戰爭後首度投票。

根據巴勒斯坦中央選舉委員會公布，在由以色列佔領的約旦河西岸登記選民近一五〇萬名，加薩走廊唯一舉辦選舉的城市迪爾巴拉為七萬名。不過，巴勒斯坦選委會在選前沒有直接與以色列或哈瑪斯協調迪爾巴拉選舉事宜，以色列阻擋了選票、票匭和油墨等物資進入加薩。

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實驗性質 強化該區主權聲索

巴勒斯坦自治政府期盼象徵性地在迪爾巴拉選行選舉，有助強化對該地區的主權聲索。當前加薩有過半地區落入以色列之手，其它則由哈瑪斯掌控。選委會表示，戰爭對加薩走廊的廣泛破壞是無法在其它地區舉辦選舉的原因。部分巴勒斯坦派系則決定抵制選舉，藉此抗議自治政府要求候選人認同包括承認以色列的協議。

多數地區由自治政府主席阿巴斯所屬的法塔（Fatah）陣營，與來自巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）等派系的獨立候選人競爭。本次選舉完全不見哈瑪斯所推派或支持的候選人，該組織表示會尊重選舉結果。

埃及開羅阿茲哈大學政治學者法迪指出，由於沒有辦理戰後民調，在加薩進行的選舉屬於實驗性質，相中迪爾巴拉的原因在於該座城市未在歷時兩年多的戰爭中遭受大幅損害，多數居民仍留在當地生活。選委會發言人向法新社提到，選務人員是從民間社會組織招募，並聘雇一間私人安全公司負責迪爾巴拉的投票維安。

自哈瑪斯二〇〇七年取得控制權後，加薩走廊至今近廿年未辦理過任何選舉。約旦河西岸雖維持地方民選機制，但整個巴勒斯坦在二〇〇六年後就沒有進行過全國大選，阿巴斯自二〇〇五年就任後一路掌權至今。

巴勒斯坦民眾對此次選舉看法不一。約旦河西岸艾爾伯拉市民眾表示，即便無力改變大環境，仍希望透過選舉換上對社區發展更有幫助的候選人；北部城市圖卡瑞姆選民認為，以色列是約旦河西岸的實質統治者，無論是獨立或黨派候選人都對城市發揮不了作用。

根據法新社指出，這場地方選舉上午僅見零星選民，約旦河西岸多處投票所甚至一度空無一人，到下午人數才緩慢攀升。圖為一名婦女在比爾澤特的投票所投票。（法新社）

巴勒斯坦民眾廿五日聚集在加薩走廊唯一舉辦地方選舉的城市迪爾巴拉的一處投票所外，排隊等待投票。（歐新社）

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