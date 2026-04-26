荷姆茲海峽封鎖 美能源出口創新高

荷姆茲海峽遭封鎖導致美國石油出口暢旺創下新高。圖為停泊在佛州勞德岱堡埃弗格雷斯港的一艘油輪。（歐新社）

華爾街日報廿五日報導，受波斯灣能源斷供衝擊，亞洲與歐洲將目光轉向美國，推動美能源出口大幅提升，上週的原油及石油產品出口量創下新高，達到每日近一二九〇萬桶。近日有超過六十艘準備載運石油的超級油輪駛入墨西哥灣，約是伊朗戰爭前的三倍，代表美國的能源出口將持續高漲一段時間。

在這波能源市場轉向中，重度仰賴中東能源的亞洲成為美油主要買家。根據航運追蹤機構Kpler數據，美國在三、四月對亞洲出口的原油及液化天然氣，較去年同期上升約卅％。近九十五％石油來自波斯灣的日本也尋求拉近與美國能源供應商的關係。

請繼續往下閱讀...

美國內政部長柏根三月在東京主持的商業論壇上，美國企業與亞洲投資人簽署五六〇億美元的能源協議。柏根表示，向盟友出售能源可避免他們向敵人採購或依賴受控制的能源來源。智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉認為，日本對波斯灣石油的九成進口依賴將成為過去式。

提高從美國的進口量是各國眼下彌補中東供應斷裂的選項。然而，美國欲將當前的戰時需求轉變為長期狀態將面臨難題。對歐洲來說，與美國總統川普在領土和安全議題上的嫌隙，使得歐洲國家著手檢討、降低對美依賴程度。

亞洲方面，煉油廠主要建造用於處理產自中東的重油，而非美國的輕油。分析家指出，修建亞洲煉油廠不但得投入巨資，還得花上數月時間施工及數年時間全面運作。且在亞洲買家眼中，從美國運送能源的運費和時間較不具吸引力。笹川和平基金會資深安全研究員渡邊恆雄指出，一旦荷姆茲海峽重啟且中東能源價格回穩，美國的石油和天然氣便不再有誘因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法