不只影子船隊 川普制裁中國煉油廠

由行星實驗室（左）與歐洲太空總署（右）提供的衛星影像拼接圖顯示，伊朗油輪在今年三月廿四 日及四月三日，在馬來半島東南海岸外七十公里處的新加坡附近海域，進行看似離岸貨物轉運的活動。（法新社）

美國財政部廿四日宣布制裁中國第二大地方煉油廠「恆力石化」，以及另外約四十家航運公司與船舶，理由是前者大舉採購伊朗石油為伊朗提供財源，後者則作為伊朗影子船隊的一部分，協助將伊油載運到中國交給「恆力石化」。

這波制裁是根據美國總統川普的行政命令，為華府截斷伊朗政權與軍隊財源、使之無法繼續威脅美國的中東利益的行動的一部分，同時也兌現川普稍早揚言要對仍與伊朗進行貿易的企業與國家祭出次級制裁的承諾。被制裁者在美國境內或由美國人持有控制的資產與利益均遭凍結，以及禁止美國人或在美國境內與被制裁者有任何交易。

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美國財政部長貝森特說，「經濟怒火」行動正對伊朗政權施以金融箝制，阻撓其侵略行為，以及有助於遏制其核野心；該部將持續奉川普指示緊縮伊朗賴以將其石油運往全球市場的船隻、中間商與買家的網路。

根據美國財政部外國資產管制辦公室，「恆力石化」是中國民營企業「恆力集團」在大連設立的獨立煉油廠；在西方俗稱「茶壺煉油廠」，在中國則叫做地方煉油廠，簡稱「地煉」；中國地煉在維持伊朗石油經濟上持續扮演重要角色，為伊朗政權及其軍隊提供重要收入來源；而其中每天可處理約四十萬桶原油的「恆力石化」不但是中國第二大地煉，也是伊朗原油一大買家，已購買價值數十億美元的伊朗石油產品。

此外，「恆力石化」至少從二〇二三年起，就透過「影子船隊」來接收伊朗石油。伊朗因遭國際禁運而利用所影子船隊來輸油以規避制裁，因此OFAC也同時制裁屬於伊朗影子船隊、將伊朗石油運到中國、為不穩定的伊朗政權提供經濟生命線的十九艘船，以及據信包括中企在內共十九家航運業者。

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