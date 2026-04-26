美伊第二輪談判未定 代表雙雙降級

伊朗外長阿拉奇（左）廿五日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（右）會面。（歐新社）

美代表計畫啟程 德黑蘭宣稱不會直接會談

美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫希納預計於廿五日啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，試圖與伊朗進行談判。然而，已抵達巴國的伊朗外長阿拉奇同日明確排除與美方代表直接會談，強調僅願透過巴基斯坦居中傳話。

伊外長已將談判要求傳達給巴國

目前並不清楚美伊是否會舉行第二輪談判。阿拉奇廿四日抵達伊斯蘭馬巴德，但伊朗外交部一名發言人在社群媒體上發文說，阿拉奇無計畫與美方談判代表會面，而是會將德黑蘭方面的顧慮傳達給居中斡旋的巴基斯坦；廿五日，一名巴國消息人士表示，阿拉奇已在訪巴期間向巴國官員傳達伊朗的談判要求，以及德黑蘭方面對於美國所提的要求的保留意見。一名伊朗外交消息人士在被問到何為「保留意見」時說，伊方原則上不會接受獅子大開口式（maximalist）的要求。

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儘管如此，美方釋出的訊號相對樂觀。白宮發言人李威特表示，近幾天已觀察到伊朗方面出現「一些進展」，希望週末能有更多突破。她說，美方談判代表仍將前往巴基斯坦，將「聽取伊朗方面的意見」，而副總統范斯則處於待命狀態，必要時將飛赴巴基斯坦。美國戰爭部長赫格塞斯則向媒體表示，伊朗仍有機會達成「好協議」，條件是「以有意義且可驗證的方式放棄核武」。

阿拉奇曾在二月廿七日於日內瓦與魏科夫以及庫希納就伊朗核子議題舉行間接談判，但美國與以色列在隔天二月廿八日就聯手空襲伊朗，就此引爆戰爭。

華盛頓郵報廿四日報導，美伊兩造這回派出的談判代表雙雙降級，其中美方少了首輪談判時的主帥范斯，伊方則少了首席談判代表、國會議長卡利巴夫。據伊朗官方媒體報導，阿拉奇結束巴基斯坦行程後，將續訪問阿曼與俄羅斯，就終戰努力進行磋商。

德黑蘭國際機場商業航班恢復

另一方面，伊朗廿五日恢復德黑蘭國際機場的商業航班，這是開戰近兩個月來首次，首波航班飛往沙烏地阿拉伯麥地那、阿曼首都馬斯喀特及土耳其伊斯坦堡。機場內可見旅客排隊報到，一名乘客受訪時表示：「航班恢復、貿易重啟、人們能夠工作，這感覺很好。」

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