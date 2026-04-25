抓捕馬杜羅 美軍線上簽賭被起訴

美國媒體披露，一名美軍士官長竟藉掌握抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動機密牟利，在預測平台Polymarket下注馬杜羅遭推翻的時間點。（美聯社檔案照）

美國今年初抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的軍事行動爆出案外案，一名參與該任務的美軍特種部隊士官因涉嫌利用其事前掌握的機密資訊下注賭馬杜羅會下台而被捕，罪名包括濫用機密政府資訊、竊盜與詐欺。據稱該士官從去年底到今年初曾多次下注，最後獲利四〇萬美元（約一二五九萬台幣）。

接觸機密 13注贏40萬美元

根據廿三日公布的起訴書，駐紮北卡羅來納州布拉格堡美軍基地現役陸軍二等士官長范岱克，去年十二月底在知名預測市場Polymarket開設帳戶，針對與委內瑞拉局勢有關的多種結果下注共三．二萬美元，其中包括賭馬杜羅會在今年一月以前下台。根據了解，范岱克從去年十二月廿七日到今年一月二日總共下了十三注，最後一次是一月三日美軍夜襲抓捕馬杜羅前數小時。

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檢方指控，范岱克之所以敢投入龐大賭注，在於他參與抓捕馬杜羅的「絕對決心行動」，下注前就接觸過機密資訊。儘管范岱克匿名賭贏了錢，但立刻就引起執法單位的注意。當媒體報導與馬杜羅被捕有關的不尋常交易後，范戴克試圖隱匿不法所得，先將將四〇多萬美元獲利匯入一個境外的加密貨幣金庫，再轉至個人加密帳戶，最後匯入一個新開設的線上證券帳戶。范戴克還試圖刪除其Polymarket帳號。

范岱克目前面臨五項刑事指控，罪名包括竊取與濫用政府機密資訊、竊盜與詐欺。紐約南區聯邦檢察官克雷頓說，受託保護美國國家機密者，有責任保護國家機密與美軍，而非把機密用於謀取個人財務收益。美國商品期貨交易委員會廿三日也提出申訴，要求法院禁止其未來從事相關交易，向范岱克尋求返還非法所得與民事罰款。

川普總統廿三日被問及政府員工利用預測市場進行交易一事時表達反感。川普說：「不幸的是，整個世界在某種程度上已經變成了一個賭場。」

委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓捕後，於一月五日押送到美國紐約市。（路透檔案照）

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