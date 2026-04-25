高市將提新自由印太 抗中經濟威脅

日本首相高市早苗將於五月訪問越南與澳洲，並將在越南發表外交演說，提出新版「自由開放的印度太平洋」構想。（美聯社）

日本首相高市早苗預定於五月黃金週長假期間訪問越南與澳洲，並將在越南發表外交演說，提出新版「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想。此一新構想以強化重要物資供應鏈為核心，強調共同應對中國以經濟手段施壓他國的行為，並呼籲印太國家加強團結，維護區域秩序與穩定。

全新外交方針形式 延續安倍理念

FOIP最早由前首相安倍晉三於二〇一六年提出，今年適逢十年。作為安倍路線的繼承者，高市除延續既有理念，也將因應當前國際局勢進行調整與升級。日本經濟新聞指出，該構想原本即作為對抗中國「一帶一路」經濟戰略的重要架構，強調法治、自由航行與區域連結性，過去在安倍與岸田文雄任內亦曾隨情勢演變而修正，但此次將以全新外交方針形式推出。

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新版FOIP的提出，背景在於中國透過出口管制等手段強化對外經濟影響力，加上疫情擴散、俄烏戰爭及中東局勢動盪，均凸顯全球供應鏈的脆弱性。高市政府因此將經濟安全保障列為重點，計畫透過官民合作，創造新的經濟成長機會，同時運用「政府安全保障能力強化支援」（OSA）及「政府開發援助」（ODA），深化與印太國家的安全合作，提升區域整體實力與繁榮。

高市此次選擇越南作為發表新構想的地點，主要考量其為東南亞經濟成長快速的國家，同時擁有豐富稀土資源，在供應鏈重組中具關鍵地位。日本亦計畫藉此擴大主導印太地區在能源與關鍵物資供應上的合作架構。事實上，高市已於十五日宣布，將對東南亞國家提供一百億美元金融支援，用於原油及石油產品採購。

將邀小馬可仕訪日 深化日菲合作

此外，日本也預定於五月下旬邀請菲律賓總統小馬可仕以國賓身分訪日。越南、澳洲與菲律賓皆為日本在安全保障與經濟安全領域的重要夥伴。透過新版FOIP的推動，日本意在深化與上述國家的合作關係，確保能源與關鍵資源供應穩定。

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